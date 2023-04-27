https://ria.ru/20230427/korol-1868201565.html

Хуан Карлос опроверг новость о наличии у него внебрачной дочери

Хуан Карлос опроверг новость о наличии у него внебрачной дочери - РИА Новости, 27.04.2023

Хуан Карлос опроверг новость о наличии у него внебрачной дочери

Бывший король Испании Хуан Карлос I опроверг новость о том, что у него есть тайная дочь, которая якобы родилась в результате внебрачной связи экс-монарха с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:44

2023-04-27T16:44

2023-04-27T16:44

в мире

испания

хуан карлос i

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МАДРИД, 27 апр - РИА Новости. Бывший король Испании Хуан Карлос I опроверг новость о том, что у него есть тайная дочь, которая якобы родилась в результате внебрачной связи экс-монарха с аристократкой, написала в четверг газета El Mundo. "У меня нет никакой дочери", — приводит газета слова бывшего короля. Ранее газета El Confidencial сообщила, что после рождения инфанты Елены (1963), инфанты Кристины (1965) и будущего короля Филиппа VI (1968), в конце 1970-х - начале 1980-х годов на свет появился четвертый ребенок Хуана Карлоса - дочь Алехандра. Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа в 2014 году, но сохранил титул короля. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Филипп VI принял решение лишить отца средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе 2020 года Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ. Он принял решение пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби, следует из его письма сыну, обнародованного в марте 2022 года.

https://ria.ru/20220909/sultan-1815713003.html

испания

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Екатерина Зайцева

в мире, испания, хуан карлос i