https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html

В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением

В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением - РИА Новости, 27.04.2023

В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением

Украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил, сообщил РИА Новости глава Запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:20

2023-04-27T08:20

2023-04-27T08:40

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

нато

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил, сообщил РИА Новости глава Запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. На текущей неделе командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Киев получил почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ему США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в этой оценке генерала, заявив, что "техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, владимир рогов