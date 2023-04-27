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В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 27.04.2023 (обновлено: 08:40 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html
В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением
В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением - РИА Новости, 27.04.2023
В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением
Украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил, сообщил РИА Новости глава Запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:20
2023-04-27T08:40
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
нато
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил, сообщил РИА Новости глава Запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. На текущей неделе командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Киев получил почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ему США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в этой оценке генерала, заявив, что "техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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украина, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Рогов
В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением

Рогов заявил о подготовке Киевом серии отвлекающих маневров перед контрнаступлением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил, сообщил РИА Новости глава Запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"ВСУ готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил в Запорожской области. У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта", - заявил Рогов.

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По его словам, в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. На текущей неделе командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Киев получил почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ему США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в этой оценке генерала, заявив, что "техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Рогов
 
 
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