https://ria.ru/20230427/kompanii-1868130536.html

Названы компании, чьи активы в России могут попасть под внешнее управление

Названы компании, чьи активы в России могут попасть под внешнее управление - РИА Новости, 27.04.2023

Названы компании, чьи активы в России могут попасть под внешнее управление

Список попавших под временное управление Росимущества могут пополнить значимые для экономики России подразделения крупных западных компаний... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:59

2023-04-27T13:59

2023-04-27T14:10

экономика

россия

германия

италия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Список попавших под временное управление Росимущества могут пополнить значимые для экономики России подразделения крупных западных компаний топливно-энергетического комплекса, банковского сектора, производители потребительских товаров, бытовой химии и оборудования, рассказали РИА Новости эксперты, назвав 15 таких компаний. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Указ предполагает, что перечень может быть расширен. "Группа риска" Хазанов полагает, что под действие указа в будущем может попасть швейцарский сырьевой трейдер Glencore, владеющий почти 10,6% российской En+ Group, которая в свою очередь контролирует единственного производителя первичного алюминия в РФ "Русал". Также предусмотренные в нем меры могут быть распространены на швейцарскую компанию Nestle, владеющую предприятиями по выпуску продуктов питания в нашей стране. Из числа игроков из Италии, по мнению эксперта, стоит назвать Danieli, имеющую в Нижегородской области завод по изготовлению металлургического оборудования, и ее "соотечественницу" Marcegaglia, управляющую предприятием по производству нержавеющих сварных труб во Владимирской области. "Наконец, не стоит забывать про американские Procter & Gamble, выпускающую в России бытовую химию, и General Electric, которая имеет вместе с "Интер РАО" завод по изготовлению газовых турбин в Ярославской области", - добавил он. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий причислил к "группе риска" банки недружественных нерезидентов, не успевшие покинуть Россию. В первую очередь, речь идет о Юникредитбанке ("дочке" итальянской группы UniCredit) и Райффайзенбанке ("дочке" австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI), входящих в число системно значимых российских банков. На конец прошлого года активы RBI в России составили 26,9 миллиарда евро, а капитал – 4,1 миллиарда евро. "Однако переход под российское управление или национализация Райффайзенбанка были бы невыгодны для России из-за того, что этот банк тут же попадет под санкции и лишится своего основного конкурентного преимущества – он является оператором на рынке денежных переводов из России в ЕС", - пояснил Осадчий. Кроме этих двух банков, в России продолжают работать "ИНГ Банк" ("дочка" голландской ING Group), Ситибанк ("дочка" американской группы Citi) и многие другие банки, принадлежащие недружественным нерезидентам, напомнил он. Кроме того, директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев ранее в четверг назвал пятерку нефтегазовых гигантов, активы которых в РФ могут перейти под управление Росимущества – это британская BP, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, французская TotalEnergies и японские Mitsubishi и Mitsui. Все эти компании вложили значительные инвестиции в Российскую Федерацию и имеют доли в крупных проектах ТЭК.

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html

https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, германия, италия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), санкции в отношении россии, реакция на санкции