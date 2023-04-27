https://ria.ru/20230427/khlor-1868157376.html

В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора

В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора - РИА Новости, 27.04.2023

В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора

Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:03

2023-04-27T15:03

2023-04-27T15:03

происшествия

кирово-чепецк

кировская область

александр соколов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Принял доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора. Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ - не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет", - написал Соколов в своем телеграм-канале. По его словам, на месте происшествия работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий", - подчеркнул Соколов.

https://ria.ru/20230320/bratsk-1859022085.html

кирово-чепецк

кировская область

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происшествия, кирово-чепецк, кировская область, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)