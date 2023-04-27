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В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора - РИА Новости, 27.04.2023
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15:03 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/khlor-1868157376.html
В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора - РИА Новости, 27.04.2023
В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:03
2023-04-27T15:03
происшествия
кирово-чепецк
кировская область
александр соколов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Принял доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора. Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ - не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет", - написал Соколов в своем телеграм-канале. По его словам, на месте происшествия работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий", - подчеркнул Соколов.
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кирово-чепецк
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происшествия, кирово-чепецк, кировская область, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кирово-Чепецк, Кировская область, Александр Соколов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора

Губернатор Соколов: в Кирово-Чепецке произошел выброс хлора, угрозы здоровью людей нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Принял доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора. Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ - не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет", - написал Соколов в своем телеграм-канале.
По его словам, на месте происшествия работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий", - подчеркнул Соколов.
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ПроисшествияКирово-ЧепецкКировская областьАлександр СоколовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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