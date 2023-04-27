ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард"
ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард" и четыре С-300
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард" с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера в районе города Херсон ударами беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "ночью артиллерийским огнем в районе села Ольговка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ погибли, 2 ранено".
Как рассказывал РИА Новости другой источник, по состоянию на начало апреля "Ланцеты" стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне СВО, из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала года, этими дронами-камикадзе было поражено около 45%.