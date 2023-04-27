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ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард" - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kherson-1868045902.html
ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард"
ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард" - РИА Новости, 27.04.2023
ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард"
Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард" с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:30
2023-04-27T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
украина
вооруженные силы украины
нато
зрк с-300
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард" с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в районе города Херсон ударами беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "ночью артиллерийским огнем в районе села Ольговка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ погибли, 2 ранено". Как рассказывал РИА Новости другой источник, по состоянию на начало апреля "Ланцеты" стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне СВО, из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала года, этими дронами-камикадзе было поражено около 45%.
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867893077.html
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в мире, россия, херсон, украина, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЗРК С-300, Безопасность
ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард"

ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард" и четыре С-300

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард" с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера в районе города Херсон ударами беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "ночью артиллерийским огнем в районе села Ольговка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ погибли, 2 ранено".
Как рассказывал РИА Новости другой источник, по состоянию на начало апреля "Ланцеты" стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне СВО, из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала года, этими дронами-камикадзе было поражено около 45%.
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Группировка "Восток" уничтожила за сутки до 25 украинских военных и две ДРГ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОЗРК С-300Безопасность
 
 
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