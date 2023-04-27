https://ria.ru/20230427/kherson-1868045902.html

ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард"

ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард" - РИА Новости, 27.04.2023

ВС России уничтожили в районе Херсона немецкую установку "Гепард"

Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард" с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:30

2023-04-27T10:30

2023-04-27T10:30

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зрк с-300

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку "Гепард" с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в районе города Херсон ударами беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "ночью артиллерийским огнем в районе села Ольговка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ погибли, 2 ранено". Как рассказывал РИА Новости другой источник, по состоянию на начало апреля "Ланцеты" стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне СВО, из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала года, этими дронами-камикадзе было поражено около 45%.

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867893077.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, херсон, украина, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, безопасность