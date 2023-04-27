https://ria.ru/20230427/khakery-1868152878.html

В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров"

В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров" - РИА Новости, 27.04.2023

В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров"

Серверы мэрии Праги в четверг подверглись атаке "российских хакеров", в частности, не работает сайт ведомства и не идет онлайн-трансляция заседания его... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:51

2023-04-27T14:51

2023-04-27T14:51

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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Серверы мэрии Праги в четверг подверглись атаке "российских хакеров", в частности, не работает сайт ведомства и не идет онлайн-трансляция заседания его руководства, заявил журналистам директор одного из отделов информатики мэрии Иржи Кароли. Согласно информации мэрии на середину дня четверга, на ее серверы произведена так называемая DDoS-атака, то есть целенаправленная перегрузка серверов большим количеством запросов. "IP-адрес атаки находится в России, и российские хакеры уже провели его "авторизацию". В данный момент мы расследуем, какая именно хакерская группа стоит за атакой и анализируем технику атаки", - сказал Кароли, добавив, что ликвидация последствий произошедшего, вероятно, займет немало времени.

https://ria.ru/20230420/evrokontrol-1866756836.html

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