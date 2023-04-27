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В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров" - РИА Новости, 27.04.2023
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14:51 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/khakery-1868152878.html
В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров"
В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров" - РИА Новости, 27.04.2023
В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров"
Серверы мэрии Праги в четверг подверглись атаке "российских хакеров", в частности, не работает сайт ведомства и не идет онлайн-трансляция заседания его... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:51
2023-04-27T14:51
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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Серверы мэрии Праги в четверг подверглись атаке "российских хакеров", в частности, не работает сайт ведомства и не идет онлайн-трансляция заседания его руководства, заявил журналистам директор одного из отделов информатики мэрии Иржи Кароли. Согласно информации мэрии на середину дня четверга, на ее серверы произведена так называемая DDoS-атака, то есть целенаправленная перегрузка серверов большим количеством запросов. "IP-адрес атаки находится в России, и российские хакеры уже провели его "авторизацию". В данный момент мы расследуем, какая именно хакерская группа стоит за атакой и анализируем технику атаки", - сказал Кароли, добавив, что ликвидация последствий произошедшего, вероятно, займет немало времени.
https://ria.ru/20230420/evrokontrol-1866756836.html
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в мире, прага, россия, чехия
В мире, Прага, Россия, Чехия
В мэрии Праги утверждают, что подверглись атаке "российских хакеров"

Директор Иржи Кароли: серверы мэрии Праги подверглись атаке "российских хакеров"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Серверы мэрии Праги в четверг подверглись атаке "российских хакеров", в частности, не работает сайт ведомства и не идет онлайн-трансляция заседания его руководства, заявил журналистам директор одного из отделов информатики мэрии Иржи Кароли.
Согласно информации мэрии на середину дня четверга, на ее серверы произведена так называемая DDoS-атака, то есть целенаправленная перегрузка серверов большим количеством запросов.
"IP-адрес атаки находится в России, и российские хакеры уже провели его "авторизацию". В данный момент мы расследуем, какая именно хакерская группа стоит за атакой и анализируем технику атаки", - сказал Кароли, добавив, что ликвидация последствий произошедшего, вероятно, займет немало времени.
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