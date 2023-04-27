https://ria.ru/20230427/kgb-1868120561.html

Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны

Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны - РИА Новости, 27.04.2023

Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны

Глава КГБ СССР Виктор Чебриков был выдающейся личностью, при нем тщательно обеспечивалась государственная безопасность в самых разных сферах - не только в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:36

2023-04-27T13:36

2023-04-27T13:36

безопасность

комитет государственной безопасности ссср

ссср

николай шам

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава КГБ СССР Виктор Чебриков был выдающейся личностью, при нем тщательно обеспечивалась государственная безопасность в самых разных сферах - не только в противодействии иностранным спецслужбам и добывании секретов за рубежом, но и на уровне надежной работы отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины, транспорта и многих других отраслей, рассказал РИА Новости бывший зампредседателя КГБ Николай Шам. В четверг отмечается 100 лет со дня рождения Чебрикова. "Виктор Михайлович Чебриков - личность по-настоящему выдающаяся. Находясь во главе Комитета государственной безопасности, он так организовал его работу, что вся деятельность оперативных подразделений была подчинена обеспечению безопасности государства во всех мыслимых сферах - в том числе, промышленности, сельского хозяйства, и медицины, и транспорта", - сказал Шам. При Чебрикове КГБ активно занимался выявлением недостатков и негативных явлений во всех этих сферах и оперативно информировал руководство страны ЦК КПСС и Совет министров, добавил собеседник агентства. "Другая сторона вопроса заключалась в надежном контроле за обеспечением обороноспособности Советского Союза", - отметил Шам. По его словам, надо было четко отслеживать, насколько эффективно оборонные министерства и ведомства расходовали миллиарды рублей из казны. "Надо было понимать, что имеет противник, имеем ли мы что-то аналогичное или создаем что-то превосходящее или супостат нашел противоядие против какой-то нашей разработки. Это тоже надо было отслеживать, и КГБ этим занимался и своевременно информировал руководство страны", - сказал ветеран. "Виктор Михайлович был спокойным, вдумчивым человеком, никогда не допускавшим поспешных шагов, но никогда не проходившим мимо серьезных тем, которые поднимали его подчиненные. Так что я могу говорить о нем только самые добрые слова", - добавил Шам. Генерал армии Виктор Чебриков (1923-1999) служил в органах госбезопасности СССР с 1967 года, в 1982-1988 годах - председатель КГБ. Герой Социалистического труда (1985). При Чебрикове был обезврежен ряд крупных агентов западных спецслужб, в том числе генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков, полковник ГРУ Геннадий Сметанин, инженер в области радиолокации Адольф Толкачев, полковник внешней разведки КГБ Владимир Ветров. Причем Чебриков лично провел первый допрос арестованного Толкачева. Все эти предатели за измену родине были расстреляны по приговору суда.

https://ria.ru/20221129/razvedka-1834938496.html

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798901120.html

https://ria.ru/20230101/ivanenko-1842768889.html

ссср

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, комитет государственной безопасности ссср, ссср, николай шам