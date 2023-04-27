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Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны - РИА Новости, 27.04.2023
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13:36 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kgb-1868120561.html
Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны
Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны - РИА Новости, 27.04.2023
Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны
Глава КГБ СССР Виктор Чебриков был выдающейся личностью, при нем тщательно обеспечивалась государственная безопасность в самых разных сферах - не только в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:36
2023-04-27T13:36
безопасность
комитет государственной безопасности ссср
ссср
николай шам
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава КГБ СССР Виктор Чебриков был выдающейся личностью, при нем тщательно обеспечивалась государственная безопасность в самых разных сферах - не только в противодействии иностранным спецслужбам и добывании секретов за рубежом, но и на уровне надежной работы отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины, транспорта и многих других отраслей, рассказал РИА Новости бывший зампредседателя КГБ Николай Шам. В четверг отмечается 100 лет со дня рождения Чебрикова. "Виктор Михайлович Чебриков - личность по-настоящему выдающаяся. Находясь во главе Комитета государственной безопасности, он так организовал его работу, что вся деятельность оперативных подразделений была подчинена обеспечению безопасности государства во всех мыслимых сферах - в том числе, промышленности, сельского хозяйства, и медицины, и транспорта", - сказал Шам. При Чебрикове КГБ активно занимался выявлением недостатков и негативных явлений во всех этих сферах и оперативно информировал руководство страны ЦК КПСС и Совет министров, добавил собеседник агентства. "Другая сторона вопроса заключалась в надежном контроле за обеспечением обороноспособности Советского Союза", - отметил Шам. По его словам, надо было четко отслеживать, насколько эффективно оборонные министерства и ведомства расходовали миллиарды рублей из казны. "Надо было понимать, что имеет противник, имеем ли мы что-то аналогичное или создаем что-то превосходящее или супостат нашел противоядие против какой-то нашей разработки. Это тоже надо было отслеживать, и КГБ этим занимался и своевременно информировал руководство страны", - сказал ветеран. "Виктор Михайлович был спокойным, вдумчивым человеком, никогда не допускавшим поспешных шагов, но никогда не проходившим мимо серьезных тем, которые поднимали его подчиненные. Так что я могу говорить о нем только самые добрые слова", - добавил Шам. Генерал армии Виктор Чебриков (1923-1999) служил в органах госбезопасности СССР с 1967 года, в 1982-1988 годах - председатель КГБ. Герой Социалистического труда (1985). При Чебрикове был обезврежен ряд крупных агентов западных спецслужб, в том числе генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков, полковник ГРУ Геннадий Сметанин, инженер в области радиолокации Адольф Толкачев, полковник внешней разведки КГБ Владимир Ветров. Причем Чебриков лично провел первый допрос арестованного Толкачева. Все эти предатели за измену родине были расстреляны по приговору суда.
https://ria.ru/20221129/razvedka-1834938496.html
https://ria.ru/20220629/razvedka-1798901120.html
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безопасность, комитет государственной безопасности ссср, ссср, николай шам
Безопасность, Комитет государственной безопасности СССР, СССР, Николай Шам
Ветеран рассказал, как глава КГБ Чебриков обеспечивал безопасность страны

Генерал Шам рассказал, как глава КГБ Чебриков строил систему обеспечения безопасности СССР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Федеральной службы безопасности РФ
 Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Здание Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава КГБ СССР Виктор Чебриков был выдающейся личностью, при нем тщательно обеспечивалась государственная безопасность в самых разных сферах - не только в противодействии иностранным спецслужбам и добывании секретов за рубежом, но и на уровне надежной работы отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины, транспорта и многих других отраслей, рассказал РИА Новости бывший зампредседателя КГБ Николай Шам.
В четверг отмечается 100 лет со дня рождения Чебрикова.
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"Виктор Михайлович Чебриков - личность по-настоящему выдающаяся. Находясь во главе Комитета государственной безопасности, он так организовал его работу, что вся деятельность оперативных подразделений была подчинена обеспечению безопасности государства во всех мыслимых сферах - в том числе, промышленности, сельского хозяйства, и медицины, и транспорта", - сказал Шам. При Чебрикове КГБ активно занимался выявлением недостатков и негативных явлений во всех этих сферах и оперативно информировал руководство страны ЦК КПСС и Совет министров, добавил собеседник агентства.
"Другая сторона вопроса заключалась в надежном контроле за обеспечением обороноспособности Советского Союза", - отметил Шам.
По его словам, надо было четко отслеживать, насколько эффективно оборонные министерства и ведомства расходовали миллиарды рублей из казны. "Надо было понимать, что имеет противник, имеем ли мы что-то аналогичное или создаем что-то превосходящее или супостат нашел противоядие против какой-то нашей разработки. Это тоже надо было отслеживать, и КГБ этим занимался и своевременно информировал руководство страны", - сказал ветеран.
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"Виктор Михайлович был спокойным, вдумчивым человеком, никогда не допускавшим поспешных шагов, но никогда не проходившим мимо серьезных тем, которые поднимали его подчиненные. Так что я могу говорить о нем только самые добрые слова", - добавил Шам.
Генерал армии Виктор Чебриков (1923-1999) служил в органах госбезопасности СССР с 1967 года, в 1982-1988 годах - председатель КГБ. Герой Социалистического труда (1985). При Чебрикове был обезврежен ряд крупных агентов западных спецслужб, в том числе генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков, полковник ГРУ Геннадий Сметанин, инженер в области радиолокации Адольф Толкачев, полковник внешней разведки КГБ Владимир Ветров. Причем Чебриков лично провел первый допрос арестованного Толкачева. Все эти предатели за измену родине были расстреляны по приговору суда.
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