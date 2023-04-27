https://ria.ru/20230427/katulin-1868046639.html

Артем Катулин: умение оказать первую помощь делает вас человеком

Артем Катулин: умение оказать первую помощь делает вас человеком - РИА Новости, 27.04.2023

Артем Катулин: умение оказать первую помощь делает вас человеком

Специальная военная операция на Украине стала одним из самых масштабных военных конфликтов, в которых Россия участвовала в последние несколько десятилетий. Одна РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:00

2023-04-27T11:00

2023-04-27T11:00

интервью

артем катулин

россия

сво

медицинская помощь

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Специальная военная операция на Украине стала одним из самых масштабных военных конфликтов, в которых Россия участвовала в последние несколько десятилетий. Одна из важных задач, которую бойцам необходимо решать на фронте, – оказание первой помощи и лечение раненых. Основатель и руководитель Центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву об основных трудностях медобеспечния войск в СВО, навыках оказания первой медицинской помощи, которые необходимо освоить всем военнослужащим и военкорам, а также затронул тему "военной фармакологии" и опасности употребления таких препаратов.– Артем Николаевич, когда был создан учебный центр тактической медицины концерна "Калашников", каковы ваши основные достижения на сегодняшний день?– Существуем мы более пяти лет, обучаем тактической медицине все слои нашего общества: от силовых ведомств до всевозможных гражданских организаций.К нам поступает огромное количество запросов на обучение, один из наших проектов – курсы для военных корреспондентов. По законодательству большинства стран журналист не имеет права работать в зоне боевых действий, если он не прошел предварительно специализированные курсы типа британского "Центуриона". У нас был некий аналог – небезызвестный "Бастион", мы сотрудничали с ними несколько лет, сегодня же в нашем центре обучаются журналисты ВГТРК, целых 70 человек. Еще в 2014 году мы обучали таких известных сегодня военкоров как Евгений Поддубный, Семен Пегов и Александр Сладков.– Хорошими они оказались учениками?– Да, конечно. Правда, тактическая медицина оказалась для них "откровением", хоть и ребята получали ранения, были награждены за выполнение профессионального долга и так далее.Основной акцент в нашем центре делается не столько на обучение "обычных" людей, сколько на подготовку инструкторов, как хорошо сказал один замминистра: "Раньше все были вирусологами, теперь все стали тактическими медиками".Основная проблема тех, кто к нам приходит, в понятийном аппарате, неважно как это называется: "тактическая медицина", "медицина боя" или еще как-нибудь, главное – это уметь спасать жизнь себе и другим. До недавнего времени на военно-медицинскую подготовку наших военнослужащих выделялось всего четыре часа в год, сейчас это положение меняется, но нынешнее время требует гораздо большего количества профессионалов в данной сфере. Мы выступаем за то, чтобы в нашей стране была разработана единая программа подготовки и сертификации инструкторов по тактической медицине, чтобы их можно было отбирать под нужды нашей армии и других структур из единого реестра.Единая программа обучения тактической медицине нужна для того, чтобы у всех наших военнослужащих вне зависимости от специальности, летчик он или артиллерист, была некая "база". Сегодня статистика грустная – за последние пять лет в нашей стране погибло более 85 тысяч человек в ДТП, грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений.– Работают ли ваши специалисты в зоне СВО? Если да, то как полученный вами опыт учитывается при подготовке новых учебных программ по тактической медицине? Чем отличается этот конфликт с точки зрения проблем медицинского обеспечения от тех войн, в которых вам доводилось работать медиком и участвовать самому?– Да, наши специалисты – сотрудники различных ведомств, прошедшие у нас инструкторский курс, работают в зоне СВО и обучают, обучают, обучают.Естественно, речь идет о большой войне: тактика и объем оказываемой помощи ввиду ее специфики меняются. Как говорится, все готовятся к прошлым сражениям, и здесь также оказалось большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы.Работа по устранению недочетов и анализу уроков СВО ведется нашими специалистами постоянно. Мы собираем опыт всех докторов и наших специалистов, работающих в зоне конфликта, переоценить его невозможно. На его основе мы сформировали концепцию тактической медицины и направили ее в Минобороны РФ.Известно, что Великую Отечественную войну выиграли раненые – 70% наших раненых бойцов было введено обратно в строй. К концу 1945 года в Советской армии воевало 15 миллионов человек, то есть 70% – это очень внушительная цифра. Сейчас, мы, наверное, столько "штыков" выставить не сможем, но в любом случае у нас большое количество раненых и "возвращать" их на фронт важно и нужно.По сравнению с предыдущими конфликтами, в которых участвовали ВС РФ, изменилось многое: калибры орудий, объем воздействия на солдат, важной является еще и местность, где идут боевые действия – по сути, это один огромный укрепрайон.– Какие самые распространенные типы ранений, получаемые бойцами в СВО?– По статистике 90% ранений сегодня – осколочные, "прилетает" по голове, шее, конечностям, огнестрельных ранений очень мало. Да, наши бойцы защищены броней, но при существующих калибрах наличие брони не является гарантией неуязвимости. Сегодня в основном речь идет о калибрах начиная с 152, 155 миллиметров, заканчивая "восьмидесятками" и так далее. У противника много артиллерии, всевозможных управляемых и неуправляемых боеприпасов и дронов.– Какие меры могут и должны предпринимать военнослужащий и его однополчане в случае получения этих ранений, чтобы остаться живыми до того, как их доставят в госпиталь?– Прежде всего, нужно включать голову, использовать штатные средства индивидуальной защиты и средства первой помощи. У нас есть штатные аптечки, но большинство бойцов старается использовать "спонсорские" аптечки или те, которые они собрали самостоятельно. Аптечка среднего качества включает в себя около 20 компонентов, только четыре-пять из них производятся в России. Остальное – это Китай, часто несертифицированная продукция. Однако сейчас озвучена новая аптечка от Минобороны РФ. Она лучше предыдущих вариантов и более расширена. Надеемся увидеть ее в ближайшее время в соответствующих количествах.– Как вы бы оценили китайские медикаменты?– КНР производит через раз: то хорошо, то плохо. Американские и английские аналоги можно найти и сейчас, но это сложно и гораздо дороже. Минобороны и другие официальные инстанции не имеют права их покупать. Тем не менее ситуация меняется в лучшую сторону. Недавно у нас появлялись компрессионные повязки, есть у нас и очень хорошие гемостатические средства, в том числе очень качественный отечественный бинт "Гемоспас био", обладающий в том числе антимикробным действием, противоожоговые салфетки "Аполло" и так далее.Возвращаясь к вашему вопросу, нужно понимать коренное отличие в обучении тактической медицине "гражданского" человека и военного. Если для гражданских главная задача – спасти себе или другим жизнь, то для военнослужащих – выполнить боевую задачу и уже по возможности спастись.Чтобы спастись самому и оказать качественную доврачебную помощь боевому товарищу, нужно, во-первых, учиться этим навыкам, обладать всеми необходимыми средствами для оказания данной помощи и, что очень важно, иметь так называемое короткое "плечо подвоза" раненых до госпиталей. К величайшему сожалению, со всеми этими пунктами у нас есть сложности, которые двигаются в лучшую сторону, но не так быстро, как хотелось бы.– Какое время для первичной обработки боевого ранения является критическим?– Точка невозврата у каждого своя. Бывало, боевые товарищи уже попрощались с бойцом, а он выживал, или наоборот, солдаты умирали от, казалось бы, незначительных ранений. Ответ на ваш вопрос дает сам девиз нашего учебного центра: "Cito Citissimo" ("Быстрее быстрого" – латынь), чем быстрее оказывается первая помощь, тем лучше.– В отечественной прессе часто упоминается об употреблении украинскими военными так называемых "боевых наркотиков", в том же самом "уличает" нас и противоборствующая сторона, не могли бы вы пояснить, в чем заключается разница между собственно наркотиками и "легальными" препаратами для стимуляции и повышения выносливости бойцов?– Любые препараты, имеющие наркотический эффект, вызывают привыкание. Во-вторых, два года назад на одной из сессий по военной медицине один очень уважаемый специалист в своем докладе отметил, что никаких сильнодействующих военных препаратов в нашей стране уже давно не производится.Конечно, всем хочется стать "берсерком", как говорится, "кайфануть и спастись", но это очень тонкая материя. Людям, которые непосредственно в этой сфере не работают, знать информацию об этом ни к чему – та же молодежь с неокрепшей психикой может впечатлиться рассказами о "чудо-эффектах" и, не дай бог, что-то такое "перехватить".Скажу откровенно – никакого мифического мухомора, который сделает тебя волшебным воином, нет. Для применения подобных препаратов требуются специальные длительные тренировки. Да, можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек. Подобные эксперименты приводят к страшному истощению нервной системы, а также вызывают привыкание и пристрастие.Действительно, можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устает, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это все будет недолго. Вас хватит от силы на пять-семь дней. К тому же есть ряд моментов, которые никакая "военная фарма" никогда не поможет вам преодолеть. Например, вы пробовали ходить сутки в мокрой одежде при температуре минус 10 градусов?– Нет…– А я пробовал, и могу ответственно сказать, что в природе не существует препаратов, которые могут помочь бойцу не мерзнуть и сохранять выносливость в подобной ситуации. Никакие стимуляторы не заменят никому тренировки, мотивацию и идеологию. Вот три самых мощных "военных наркотика".– Есть ли у вас сведения о применении противником химоружия и боевых отравляющих веществ? Если да, то о каких веществах идет речь, какое негативное воздействие они оказывают на организм бойца? Существуют ли действенные способы нивелировать или снизить их эффект самому военнослужащему сразу, как только он подвергся такой атаке?– Лично я с такими случаями в зоне СВО не сталкивался, но вообще порядок действий в подобных ситуациях давно известен: если у вас не оказалось в момент отравления средств индивидуальной защиты, того же противогаза, то нужно просто промыть видимые слизистые оболочки проточной водой и вколоть антидот, если ты знаешь какое вещество против тебя применили.– В начале конфликта на Донбассе (2014) и Сирийской операции (2015) неоднократно отмечался слабый уровень подготовки журналистов и блогеров, многие из которых, не имея навыков работы в горячих точках, ездили в зону боевых действий как на "легкую прогулку", в результате чего некоторые из них погибли или были ранены. Как в целом вы оцениваете уровень нынешних военкоров, работающих в зоне СВО, прежде всего, с точки зрения навыков оказания первой помощи себе и коллегам? Вырос ли он за последние годы?– Глобально он не никак не вырос. Связано это с фактором так называемой "отсроченной необходимости": все думают, что их это не коснется. Встает вопрос, нужен ли жгут за восемь тысяч рублей тому, у кого и ботинок-то нормальных нет?Представим ситуацию: вы как журналист пришли ко мне учиться тактической медицине, у вас жгуты с собой есть?– Сейчас? Нет.– Перчатки есть?– Нет…– Это и есть "отсроченная необходимость"! Вот у меня с собой все есть. Все зависит от вашего уровня индивидуальной паранойи – если его нет, то зачем вообще туда лезть?Приходится констатировать, что уровень подготовки и мотивации в основном низкий. Тот же Поддубный, например, перечислил мне достаточно большую сумму денег, чтобы я обеспечил народ аптечками, потом он же сам сказал: "Ты не просто давай аптечки, а давай их тем, кого ты сам же и обучил". Опыт показывает, что на самом деле все средства у нас есть, а правильно ими пользоваться мало кто умеет. Ситуация меняется, но не настолько быстро, как хотелось бы.Необходимо формировать устойчивые навыки, кто из ваших коллег тренируется каждый день накладывать жгуты? Никто. И у своих коллег во всех соревнованиях по накладыванию жгутов я всегда выигрываю, потому что делаю это с утра до вечера, таков мой уровень индивидуальной паранойи.Как ни странно, даже у многих людей, кто находится в зоне СВО уже больше года, этой паранойи не формируется, до сих пор многие рассчитывают на авось.– Ряд медицинских принадлежностей, в том числе некоторые шины, жгуты, а также препараты частично закупались за рубежом, затруднили ли работу военных медиков введенные в 2022 беспрецедентные западные санкции?– Здесь главная проблема заключается в том, что даже те очень качественные препараты, которые у нас имеются, крайне долго сертифицируются. У нас есть большое количество разработок, некоторым из которых уже более 30 лет, но они до сих пор не сертифицированы.– Как может подготовиться доброволец или потенциальный мобилизованный к попаданию на фронт с точки зрения тактической медицины? Каким навыкам оказания медицинской помощи на фронте можно и нужно научиться самостоятельно на "гражданке"?– Должен вас поправить, медицинскую помощь ни один гражданин России, если он не является медиком, оказывать не имеет права. Вы можете оказывать только первую помощь.Что касается военнослужащих, 12 декабря 2022 года вышел приказ № 760 "О расширении первой помощи", соавтором которого являюсь в том числе я. Сейчас ситуация изменилась. Недавно в третьем чтении был принят закон о расширенной первой помощи. Это позволяет решить ряд вопросов.Человек на "гражданке" может и должен обучаться. Те, кто сдают экзамен на водительские права, сдают также медицинский минимум. Должны ли сдавать медицинский минимум те, кто будет обращаться с оружием? По-моему, ответ очевиден.Сегодня существует огромное количество вариантов обучения, всевозможные курсы, не только наши. Есть ряд необходимых навыков, которым невозможно научиться на бумаге, они требуют системного подхода и практики. Тот, кого могут призвать на СВО, обязательно должен уметь накладывать жгуты, делать пальцевые прижатия и так далее. У человека должна быть система, четкий алгоритм действий: сначала обеспечить безопасность, затем нужно остановить кровь, потом обеспечить проходимость дыхательных путей, восполнить объем крови, утеплить и уже только потом колоть обезболивающие, антибиотики, накладывать шины и так далее. Все это должно быть у бойца в голове еще до того, как он попадет "за ленточку".– Реально ли самому собрать себе аптечку из того, что имеется в открытом доступе, что в ней должно обязательно быть?– Да, сегодня у вас есть возможности собрать самому все необходимое в аптечку – вариантов много, тот же интернет в этом плане "выручает", информация от блогеров-спецов по тактической медицине. Повторюсь, найти медикаменты – не проблема, главное уметь ими пользоваться.Лучший жгут – этот тот жгут, который вы сами умеете накладывать, и уже не так важно, стоит ли он 100 рублей или восемь тысяч. Гемостатик стоит три тысячи, а можно ли остановить кровь обычным бинтом за 15 рублей? Можно! Все упирается в ваши морально-этические установки и чувство личной ответственности.Самое главное – мы получаем обратную связь от обученных нами людей. Мы горды своей работой, не взирая на "очередные трудности очередного сложного периода". Задача – победить и сохранить как можно больше наших.И, заканчивая, добавлю – первая помощь, дисциплина, необходимая каждому с момента осознания себя человеком, ответственным за себя и других. Обучатся ей необходимо со школы. Дабы в кризисной ситуации одновременно сработали три действия: придумано здесь и сейчас, заложено природой, отработано на тренировках. Данная дисциплина должна быть во всех учебных заведениях обычным предметом. И только так можно добиться всеобщей грамотности населения в вопросах первой помощи.

https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html

https://ria.ru/20230418/khirurg-1865965785.html

https://ria.ru/20230418/khirurg-1865966190.html

https://ria.ru/20230224/fond-1854082112.html

https://ria.ru/20230118/donbass-1845709059.html

https://ria.ru/20230306/boytsy-1853829935.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, артем катулин, россия, сво, медицинская помощь