https://ria.ru/20230427/ispaniya-1868155031.html

СМИ: у бывшего короля Испании нашлась внебрачная дочь

СМИ: у бывшего короля Испании нашлась внебрачная дочь - РИА Новости, 27.04.2023

СМИ: у бывшего короля Испании нашлась внебрачная дочь

У бывшего короля Испании Хуана Карлоса I есть тайная дочь, которая родилась в результате внебрачной связи экс-монарха с аристократкой чуть старше его, сообщила... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:58

2023-04-27T14:58

2023-04-27T14:58

в мире

испания

хуан карлос i

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МАДРИД, 27 апр - РИА Новости. У бывшего короля Испании Хуана Карлоса I есть тайная дочь, которая родилась в результате внебрачной связи экс-монарха с аристократкой чуть старше его, сообщила в четверг газета El Confidencial с ссылкой на источники. По информации издания, после рождения инфанты Елены (1963), инфанты Кристины (1965) и будущего короля Филиппа VI (1968), в конце 1970-х - начале 1980-х годов на свет появился четвертый ребенок Хуана Карлоса - дочь Алехандра. "Она замужем, имеет сына и никогда не предъявляла никаких прав на наследство", - пишет газета. Сообщается, что эта женщина выросла, не зная, кто ее настоящий отец, а когда узнала, решила продолжать жить обычной жизнью. Однако позже Алехандра установила контакт с Хуаном Карлосом I, который хотел встретиться с ней и поддерживать с ней отношения. Также уточняется, что король всегда тайно оказывал финансовую поддержку своей дочери. Согласно публикации, когда будущий Филипп VI был молод, Хуан Карлос I боялся, что он встретит свою сводную сестру, и они влюбятся друг в друга, не зная, что являются родственниками. По этой причине несколько человек из окружения монарха были проинформированы о тайном ребенке. Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа в 2014 году, но сохранил титул короля. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Филипп VI принял решение лишить отца средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе 2020 года Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ. Он принял решение пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби, следует из его письма сыну, обнародованного в марте 2022 года.

https://ria.ru/20221021/ispaniya-1825701294.html

https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html

испания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, испания, хуан карлос i