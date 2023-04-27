https://ria.ru/20230427/info-1868173434.html

В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота

В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота - РИА Новости, 27.04.2023

В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота

Правоохранители проверяют информацию о том, что школьница обезглавила соседского кота и отправила видео живодерства хозяйке животного, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:52

2023-04-27T15:52

2023-04-27T15:52

происшествия

оренбургская область

медногорск

россия

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УФА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о том, что школьница обезглавила соседского кота и отправила видео живодерства хозяйке животного, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. Ранее оренбургский новостной портал Orenday сообщал, что в городе Медногорск девятиклассница задушила и отрезала голову соседскому коту, затем видео живодерства отправила хозяйке животного. Сообщается, что хозяйка планирует обратиться с заявлением в полицию. "Да, информацию проверяем", - сказали РИА Новости в пресс-службе областной полиции.

https://ria.ru/20230427/poiski-1868019299.html

оренбургская область

медногорск

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происшествия, оренбургская область, медногорск, россия