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В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота
В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота - РИА Новости, 27.04.2023
В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота
Правоохранители проверяют информацию о том, что школьница обезглавила соседского кота и отправила видео живодерства хозяйке животного, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:52
2023-04-27T15:52
2023-04-27T15:52
происшествия
оренбургская область
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россия
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УФА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о том, что школьница обезглавила соседского кота и отправила видео живодерства хозяйке животного, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. Ранее оренбургский новостной портал Orenday сообщал, что в городе Медногорск девятиклассница задушила и отрезала голову соседскому коту, затем видео живодерства отправила хозяйке животного. Сообщается, что хозяйка планирует обратиться с заявлением в полицию. "Да, информацию проверяем", - сказали РИА Новости в пресс-службе областной полиции.
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происшествия, оренбургская область, медногорск, россия
Происшествия, Оренбургская область, Медногорск, Россия
В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота
В Оренбургской области полиция проверяет информацию о школьнице, отрезавшей голову коту