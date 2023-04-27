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В конгрессе США призвали исключить для ИИ применение ядерного оружия
В конгрессе США призвали исключить для ИИ применение ядерного оружия - РИА Новости, 27.04.2023
В конгрессе США призвали исключить для ИИ применение ядерного оружия
Двухпартийная группа конгрессменов США в среду внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:18
2023-04-27T00:18
2023-04-27T00:18
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов США в среду внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом, говорится в проекте документа, опубликованном одним из его соавторов - демократом от штата Калифорния Тедом Лью. По его словам, на основании таких доводов конгрессмены приняли решение внести на рассмотрение законопроект, который гарантирует, что "независимо от того, что произойдет в будущем, именно человек, а не робот, будет контролировать использование ядерного оружия". "ИИ никогда не сможет заменить человеческое суждение, когда речь заходит о применении ядерного оружия", - подчеркнул конгрессмен от Калифорнии. В свою очередь, как отметил другой соавтор документа республиканец от Колорадо Кен Бак, использование правительством США возможностей искусственного интеллекта в целом является оправданным с точки зрения укрепления национальной безопасности. Между тем, по его мнению, возможность задействовать ИИ для нанесения ядерного удара без участия человека является "безрассудной, опасной и должна быть запрещена". "Я горжусь тем, что являюсь соавтором этого законопроекта, чтобы люди, а не машины, имели решающее слово при принятии наиболее важных и деликатных решений в военной сфере", - указал американский законодатель в своем отдельном заявлении.
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сша, калифорния, колорадо, конгресс сша, в мире
США, Калифорния, Колорадо, Конгресс США, В мире
В конгрессе США призвали исключить для ИИ применение ядерного оружия
В конгрессе США призвали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Двухпартийная группа конгрессменов США в среду внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом, говорится в проекте документа, опубликованном одним из его соавторов - демократом от штата Калифорния Тедом Лью.
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"Технологии искусственного интеллекта развиваются чрезвычайно быстрыми темпами. Хотя все мы пытаемся совладать с темпами, с которыми развивается ИИ, его будущее и его роль в обществе остаются неясными. Наша работа как членов Конгресса заключается в том, чтобы продемонстрировать ответственное поведение, когда речь заходит о защите будущих поколений от потенциально разрушительных последствий", - написал демократ.
По его словам, на основании таких доводов конгрессмены приняли решение внести на рассмотрение законопроект, который гарантирует, что "независимо от того, что произойдет в будущем, именно человек, а не робот, будет контролировать использование ядерного оружия".
"ИИ никогда не сможет заменить человеческое суждение, когда речь заходит о применении ядерного оружия", - подчеркнул конгрессмен от Калифорнии.
В свою очередь, как отметил другой соавтор документа республиканец от Колорадо
Кен Бак, использование правительством США
возможностей искусственного интеллекта в целом является оправданным с точки зрения укрепления национальной безопасности. Между тем, по его мнению, возможность задействовать ИИ для нанесения ядерного удара без участия человека является "безрассудной, опасной и должна быть запрещена".
"Я горжусь тем, что являюсь соавтором этого законопроекта, чтобы люди, а не машины, имели решающее слово при принятии наиболее важных и деликатных решений в военной сфере", - указал американский законодатель в своем отдельном заявлении.
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