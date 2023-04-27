https://ria.ru/20230427/grazhdanstvo-1868255389.html
Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов
Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов - РИА Новости, 27.04.2023
Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР, следует из документа на официальном... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:52
2023-04-27T18:52
2023-04-27T20:59
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Так, с 30 сентября 2022 года граждане Украины, а также лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, и лица без гражданства могут считаться "постоянно проживающими в России иностранными гражданами и лицами без гражданства", если они:Уточняется, что перечисленные категории граждан могут проживать на этих территориях с имеющимися у них документами до 1 июля 2024 года.Кроме того, указ определяет порядок получения указанными лицами вида на жительство в России. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 20 рабочих дней.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов
Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР