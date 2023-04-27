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Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов - РИА Новости, 27.04.2023
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18:52 27.04.2023 (обновлено: 20:59 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/grazhdanstvo-1868255389.html
Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов
Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов - РИА Новости, 27.04.2023
Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР, следует из документа на официальном... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:52
2023-04-27T20:59
в мире
россия
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донецкая народная республика
владимир путин
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лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Так, с 30 сентября 2022 года граждане Украины, а также лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, и лица без гражданства могут считаться "постоянно проживающими в России иностранными гражданами и лицами без гражданства", если они:Уточняется, что перечисленные категории граждан могут проживать на этих территориях с имеющимися у них документами до 1 июля 2024 года.Кроме того, указ определяет порядок получения указанными лицами вида на жительство в России. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 20 рабочих дней.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html
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В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, ДНР, Гражданство, Политика, Общество
Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов

Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, с 30 сентября 2022 года граждане Украины, а также лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, и лица без гражданства могут считаться "постоянно проживающими в России иностранными гражданами и лицами без гражданства", если они:
  • постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в Россию, в том числе через территории третьих стран;
  • заявили о желании сохранить имеющееся у них гражданство либо остаться лицами без гражданства, не принесли присягу гражданина России или... отказались от ее принесения.
Уточняется, что перечисленные категории граждан могут проживать на этих территориях с имеющимися у них документами до 1 июля 2024 года.
Кроме того, указ определяет порядок получения указанными лицами вида на жительство в России. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 20 рабочих дней.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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