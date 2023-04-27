https://ria.ru/20230427/grazhdanstvo-1868255389.html

Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов

Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов - РИА Новости, 27.04.2023

Путин определил статус граждан Украины, ЛНР и ДНР из новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР, следует из документа на официальном... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:52

2023-04-27T18:52

2023-04-27T20:59

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

лнр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об условиях признания иностранцами граждан Украины, ДНР и ЛНР, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Так, с 30 сентября 2022 года граждане Украины, а также лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, и лица без гражданства могут считаться "постоянно проживающими в России иностранными гражданами и лицами без гражданства", если они:Уточняется, что перечисленные категории граждан могут проживать на этих территориях с имеющимися у них документами до 1 июля 2024 года.Кроме того, указ определяет порядок получения указанными лицами вида на жительство в России. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 20 рабочих дней.

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, лнр, ситуация в днр и лнр, днр, гражданство, политика, общество