https://ria.ru/20230427/granitsa-1868294167.html

В Цхинвале заявили, что грузинская полиция создает провокации на границе

В Цхинвале заявили, что грузинская полиция создает провокации на границе - РИА Новости, 27.04.2023

В Цхинвале заявили, что грузинская полиция создает провокации на границе

Грузинские полицейские создают провокации на границе с Южной Осетии, нарушая приграничную территорию, заявил журналистам глава югоосетинской делегации Егор... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:54

2023-04-27T21:54

2023-04-27T21:54

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ЦХИНВАЛ, 27 апр – РИА Новости. Грузинские полицейские создают провокации на границе с Южной Осетии, нарушая приграничную территорию, заявил журналистам глава югоосетинской делегации Егор Кочиев по итогам встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Это была уже 112-я встреча, которая прошла на границе Южной Осетии и Грузии. "Грузинские полицейские подъезжают прямо к ограждению, которое не обозначает госграницу – оно установлено на территории Южной Осетии. Они (полицейские - ред.) позволили себе подойти вплотную к ограждению. Полицейские сопровождали представителя неправительственной организации – некоего Давида Кацараву, который провел там видеосъемку и в оскорбительном тоне выражался в адрес представителей погранслужбы. Видео было выставлено в соцсети", - сказал Кочиев. По его словам, в течение месяца было зафиксировано около семи случаев провокаций. Кочиев также сообщил, что на встрече обсуждались полеты грузинских беспилотников над приграничной территорией Южной Осетии. Помимо этого стороны обсудили вопрос о незаконном грузинском посте на территории Южной Осетии в селе Уиста (Цнелис). На этом участке до сих пор фиксируются нарушения. "Вооруженные лица были замечены на территории талькового завода, что категорически недопустимо. Мы предлагали в свое время решение этой проблемы, но грузинская сторона предпочла пойти по пути дестабилизации", - сказал Кочиев. В конце августа 2019 года Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Уиста (Цнелис) в Знаурском районе. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории. Встречи МПРИ проходят в рамках Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе. В диалоге принимают участие представители Южной Осетии, России, Грузии, Евросоюза и ОБСЕ.

https://ria.ru/20230407/gruziya-1863867258.html

https://ria.ru/20230423/dvizhenie-1867237633.html

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грузия

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