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Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга
Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга - РИА Новости, 27.04.2023
Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга
Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, следует из... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:59
2023-04-27T00:59
2023-04-27T01:18
сша
конгресс сша
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, следует из трансляции итогов голосования.Документ поддержали 217 конгрессменов, в то время как 215 членов палаты представителей выступили против. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.В апреле спикер палаты представителей конгресса страны Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, если Белый дом захочет потратить больше, ему придется просить на это согласие у конгресса.В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
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сша, конгресс сша, кевин маккарти
США, Конгресс США, Кевин Маккарти
Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга
Палата представителей США приняла проект о росте потолка госдолга и сокращении расходов
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, следует из трансляции итогов голосования.
Документ поддержали 217 конгрессменов, в то время как 215 членов палаты представителей выступили против. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.
В апреле спикер палаты представителей конгресса страны Кевин Маккарти
представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, если Белый дом захочет потратить больше, ему придется просить на это согласие у конгресса.
В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
Эксперт рассказал об отсутствии диалога Байдена и Маккарти по госдолгу