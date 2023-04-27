https://ria.ru/20230427/gosdolg-1868008086.html

Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга

Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга - РИА Новости, 27.04.2023

Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга

Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, следует из... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:59

2023-04-27T00:59

2023-04-27T01:18

сша

конгресс сша

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, следует из трансляции итогов голосования.Документ поддержали 217 конгрессменов, в то время как 215 членов палаты представителей выступили против. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.В апреле спикер палаты представителей конгресса страны Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, если Белый дом захочет потратить больше, ему придется просить на это согласие у конгресса.В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.

https://ria.ru/20230423/gosdolg-1867170247.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, конгресс сша, кевин маккарти