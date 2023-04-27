https://ria.ru/20230427/frukty-1868301939.html

Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов

Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов - РИА Новости, 27.04.2023

Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов

Польша хочет ограничить ввоз мягких фруктов из Украины, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:42

2023-04-27T22:42

2023-04-27T22:42

польша

экономика

украина

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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша хочет ограничить ввоз мягких фруктов из Украины, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в эфире телеканала Polsat. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.

https://ria.ru/20230421/selo-1866784397.html

польша

украина

венгрия

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польша, экономика, украина, венгрия, в мире