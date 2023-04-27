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Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов - РИА Новости, 27.04.2023
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22:42 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/frukty-1868301939.html
Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов
Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов - РИА Новости, 27.04.2023
Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов
Польша хочет ограничить ввоз мягких фруктов из Украины, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:42
2023-04-27T22:42
польша
экономика
украина
венгрия
в мире
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша хочет ограничить ввоз мягких фруктов из Украины, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в эфире телеканала Polsat. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
https://ria.ru/20230421/selo-1866784397.html
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польша, экономика, украина, венгрия, в мире
Польша, Экономика, Украина, Венгрия, В мире
Минсельхоз Польши хочет ограничить ввоз украинских фруктов

Глава Минсельхоза Польши Телюс: Варшава хочет ограничить ввоз украинских фруктов

© AP Photo / Czarek SokolowskiЯблоки в магазине в Варшаве
Яблоки в магазине в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Яблоки в магазине в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша хочет ограничить ввоз мягких фруктов из Украины, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в эфире телеканала Polsat.
«
"У нас на данный момент полные холодильники (мягких фруктов – ред.)... И я думаю, что это еще одна проблема вслед за зерном, которую нам придется решать", - сказал Телюс.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
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