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Военный медик рассказал о пользе "индивидуальной паранойи" на передовой
Военный медик рассказал о пользе "индивидуальной паранойи" на передовой - РИА Новости, 27.04.2023
Военный медик рассказал о пользе "индивидуальной паранойи" на передовой
Залогом выживания на фронте является высокий уровень "паранойи", благодаря чему человек сможет избежать многих опасностей и будет постоянно поддерживать... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:29
2023-04-27T10:29
2023-04-27T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
здоровье - общество
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Залогом выживания на фронте является высокий уровень "паранойи", благодаря чему человек сможет избежать многих опасностей и будет постоянно поддерживать необходимые навыки, в их числе - оказание первой помощи, заявил в интервью РИА Новости руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артём Катулин. "Всё зависит от вашего уровня индивидуальной паранойи – если его нет, то зачем вообще туда (в зону боевых действий – ред.) лезть? Необходимо формировать устойчивые навыки. Кто из ваших коллег тренируется каждый день накладывать жгуты? Никто. И у своих коллег во всех соревнованиях по накладыванию жгутов я всегда выигрываю, потому что делаю это с утра до вечера, таков мой уровень индивидуальной паранойи", - сказал он. Военный медик посетовал, что уровень медицинской подготовки работающих в зоне СВО военкоров за год несильно вырос. Собеседник агентства выразил мнение, что это связано с тем, что большинство по-прежнему верит, что чрезвычайные ситуации, в том числе ранения, обойдут их стороной, и рассчитывает "на авось". "Связано это с фактором так называемой отсроченной необходимости - все думают, что их это не коснётся… Как ни странно, даже у многих людей, кто находится в зоне СВО уже больше года, этой паранойи не формируется, до сих пор многие рассчитывают на авось", - пояснил Катулин. Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует уже более 5 лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам оказания первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра - известные военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков.
https://ria.ru/20230307/lyubov-1855704217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, здоровье - общество, россия, ситуация в днр и лнр
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Военный медик рассказал о пользе "индивидуальной паранойи" на передовой
Военный медик Катулин назвал высокий уровень "паранойи" залогом выживания на фронте
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Залогом выживания на фронте является высокий уровень "паранойи", благодаря чему человек сможет избежать многих опасностей и будет постоянно поддерживать необходимые навыки, в их числе - оказание первой помощи, заявил в интервью РИА Новости руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артём Катулин.
"Всё зависит от вашего уровня индивидуальной паранойи – если его нет, то зачем вообще туда (в зону боевых действий – ред.) лезть? Необходимо формировать устойчивые навыки. Кто из ваших коллег тренируется каждый день накладывать жгуты? Никто. И у своих коллег во всех соревнованиях по накладыванию жгутов я всегда выигрываю, потому что делаю это с утра до вечера, таков мой уровень индивидуальной паранойи", - сказал он.
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Военный медик посетовал, что уровень медицинской подготовки работающих в зоне СВО военкоров за год несильно вырос. Собеседник агентства выразил мнение, что это связано с тем, что большинство по-прежнему верит, что чрезвычайные ситуации, в том числе ранения, обойдут их стороной, и рассчитывает "на авось".
"Связано это с фактором так называемой отсроченной необходимости - все думают, что их это не коснётся… Как ни странно, даже у многих людей, кто находится в зоне СВО уже больше года, этой паранойи не формируется, до сих пор многие рассчитывают на авось", - пояснил Катулин.
Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует уже более 5 лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам оказания первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра - известные военкоры Семен Пегов
, Евгений Поддубный
и Александр Сладков.
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