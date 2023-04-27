https://ria.ru/20230427/fond-1868132018.html
В СПЧ предложили создать специальный юрфонд по защите россиян за рубежом
В СПЧ предложили создать специальный юрфонд по защите россиян за рубежом - РИА Новости, 27.04.2023
В СПЧ предложили создать специальный юрфонд по защите россиян за рубежом
Нужен специальный юридический фонд, который будет защищать права россиян и соотечественников за рубежом, заявил член Совета по правам человека при президенте... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:03
2023-04-27T14:03
2023-04-27T14:10
россия
каир (город)
кирилл вышинский
lot
ницца
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Нужен специальный юридический фонд, который будет защищать права россиян и соотечественников за рубежом, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя скандал с российской теннисисткой Виталией Дьяченко. Ранее польская авиакомпания LOT отказалась регистрировать спортсменку на рейс из-за ее российского гражданства. Девушка летела из Каира в Ниццу через Варшаву на теннисный турнир и была вынуждена пропустить соревнования. В своем заявлении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ, Вышинский заявил, что разгул русофобии с февраля прошлого года не спадает. "Принятие мер, связанных с системным реагированием и введением понятия "русофобия" и ответственности за нее в российском законодательстве, остается крайне актуальным. Помимо этого необходимо и создание специального юридического фонда, который взялся бы защищать права наших граждан и соотечественников за рубежом: он бы работал в том юридическом пространстве, документировал бы случаи, заваливал бы зарубежные суды исками", - говорится в комментарии Вышинского. Он отметил, что это работа на перспективу, так как на моментальную реакцию можно не рассчитывать.
https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, каир (город), кирилл вышинский, lot , ницца
Россия, Каир (город), Кирилл Вышинский, LOT , Ницца
В СПЧ предложили создать специальный юрфонд по защите россиян за рубежом
Член СПЧ Вышинский предложил создать специальный юрфонд по защите россиян за рубежом
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Нужен специальный юридический фонд, который будет защищать права россиян и соотечественников за рубежом, заявил
член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя скандал с российской теннисисткой Виталией Дьяченко.
Ранее польская авиакомпания LOT
отказалась регистрировать спортсменку на рейс из-за ее российского гражданства. Девушка летела из Каира
в Ниццу
через Варшаву
на теннисный турнир и была вынуждена пропустить соревнования.
Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей
В своем заявлении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ, Вышинский заявил, что разгул русофобии с февраля прошлого года не спадает.
"Принятие мер, связанных с системным реагированием и введением понятия "русофобия" и ответственности за нее в российском законодательстве, остается крайне актуальным. Помимо этого необходимо и создание специального юридического фонда, который взялся бы защищать права наших граждан и соотечественников за рубежом: он бы работал в том юридическом пространстве, документировал бы случаи, заваливал бы зарубежные суды исками", - говорится в комментарии Вышинского.
Он отметил, что это работа на перспективу, так как на моментальную реакцию можно не рассчитывать.
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