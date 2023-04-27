Рейтинг@Mail.ru
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 27.04.2023 (обновлено: 19:27 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге - РИА Новости, 27.04.2023
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге
Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:09
2023-04-27T19:27
в мире
молдавия
кишинев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868245546_0:0:2352:1323_1920x0_80_0_0_a7503ef3be962f2afbb99a30fa2ef499.jpg
КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает корреспондент РИА Новости.Второй такой же флаг парламентарий облил красной краской."Эта кровь символизирует кровь детей и тех граждан, которых убила НАТО. Надеюсь, народ нас поддержит и натовцы поймут, что им не место в нашей мирной и благословенной стране. Мы готовы сделать все, чтобы этого блока не было. Будем бороться за мир. А НАТО должна уйти на свалку истории", — сказал он.По словам Нестеровского, митинг проводился в знак несогласия с открытием полигона под Кишиневом и втягиванием Молдавии в войну.Участники акции вышли с плакатами "НАТО — агрессор и экспансионист. Наш мир не подлежит раздору", "За мирное решение конфликтов. НАТО — орудие войны, а не мира", "Мы — за мир без НАТО". В начале апреля Александр Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о выходе из Партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной оппозиционной партией "Шор". Еще в конце марта политики анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Они также приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями. За это время депутаты зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального, а также сообщили о разработке законодательной инициативы, предполагающей возвращение молдавскому языку статуса государственного вместо румынского.
https://ria.ru/20230427/sandu-1868157122.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868245546_114:0:1878:1323_1920x0_80_0_0_dc43f6f81ce7200bd66b7c577027e77b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, НАТО
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге

В Молдавии депутат Нестеровский порвал флаг НАТО на акции против втягивания страны в войну

© Sputnik Молдова/TelegramПротест у офиса информационного центра НАТО в Кишиневе
Протест у офиса информационного центра НАТО в Кишиневе
© Sputnik Молдова/Telegram
Протест у офиса информационного центра НАТО в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает корреспондент РИА Новости.
Второй такой же флаг парламентарий облил красной краской.
"Эта кровь символизирует кровь детей и тех граждан, которых убила НАТО. Надеюсь, народ нас поддержит и натовцы поймут, что им не место в нашей мирной и благословенной стране. Мы готовы сделать все, чтобы этого блока не было. Будем бороться за мир. А НАТО должна уйти на свалку истории", — сказал он.
По словам Нестеровского, митинг проводился в знак несогласия с открытием полигона под Кишиневом и втягиванием Молдавии в войну.
«
"Статус нейтралитета прописан в конституции, а ее нужно соблюдать", — подчеркнул депутат.
Участники акции вышли с плакатами "НАТО — агрессор и экспансионист. Наш мир не подлежит раздору", "За мирное решение конфликтов. НАТО — орудие войны, а не мира", "Мы — за мир без НАТО".
В начале апреля Александр Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о выходе из Партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной оппозиционной партией "Шор".
Еще в конце марта политики анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Они также приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями.
За это время депутаты зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального, а также сообщили о разработке законодательной инициативы, предполагающей возвращение молдавскому языку статуса государственного вместо румынского.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Оппозиционер Шор назвал президента Молдавии Санду марионеткой Запада
Вчера, 15:03
 
В миреМолдавияКишиневНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала