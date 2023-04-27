https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html

Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге

Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге - РИА Новости, 27.04.2023

Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге

Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:09

2023-04-27T18:09

2023-04-27T19:27

в мире

молдавия

кишинев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868245546_0:0:2352:1323_1920x0_80_0_0_a7503ef3be962f2afbb99a30fa2ef499.jpg

КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает корреспондент РИА Новости.Второй такой же флаг парламентарий облил красной краской."Эта кровь символизирует кровь детей и тех граждан, которых убила НАТО. Надеюсь, народ нас поддержит и натовцы поймут, что им не место в нашей мирной и благословенной стране. Мы готовы сделать все, чтобы этого блока не было. Будем бороться за мир. А НАТО должна уйти на свалку истории", — сказал он.По словам Нестеровского, митинг проводился в знак несогласия с открытием полигона под Кишиневом и втягиванием Молдавии в войну.Участники акции вышли с плакатами "НАТО — агрессор и экспансионист. Наш мир не подлежит раздору", "За мирное решение конфликтов. НАТО — орудие войны, а не мира", "Мы — за мир без НАТО". В начале апреля Александр Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о выходе из Партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной оппозиционной партией "Шор". Еще в конце марта политики анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Они также приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями. За это время депутаты зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального, а также сообщили о разработке законодательной инициативы, предполагающей возвращение молдавскому языку статуса государственного вместо румынского.

https://ria.ru/20230427/sandu-1868157122.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, нато