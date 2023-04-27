https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге - РИА Новости, 27.04.2023
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге
Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:09
2023-04-27T18:09
2023-04-27T19:27
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает корреспондент РИА Новости.Второй такой же флаг парламентарий облил красной краской."Эта кровь символизирует кровь детей и тех граждан, которых убила НАТО. Надеюсь, народ нас поддержит и натовцы поймут, что им не место в нашей мирной и благословенной стране. Мы готовы сделать все, чтобы этого блока не было. Будем бороться за мир. А НАТО должна уйти на свалку истории", — сказал он.По словам Нестеровского, митинг проводился в знак несогласия с открытием полигона под Кишиневом и втягиванием Молдавии в войну.Участники акции вышли с плакатами "НАТО — агрессор и экспансионист. Наш мир не подлежит раздору", "За мирное решение конфликтов. НАТО — орудие войны, а не мира", "Мы — за мир без НАТО". В начале апреля Александр Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о выходе из Партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной оппозиционной партией "Шор". Еще в конце марта политики анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Они также приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями. За это время депутаты зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального, а также сообщили о разработке законодательной инициативы, предполагающей возвращение молдавскому языку статуса государственного вместо румынского.
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в мире, молдавия, кишинев, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, НАТО
Депутат парламента Молдавии разорвал флаг НАТО на митинге
В Молдавии депутат Нестеровский порвал флаг НАТО на акции против втягивания страны в войну
КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал напечатанный на картоне флаг НАТО на митинге против нарушения нейтралитета республики, передает корреспондент РИА Новости.
Второй такой же флаг парламентарий облил красной краской.
"Эта кровь символизирует кровь детей и тех граждан, которых убила НАТО
. Надеюсь, народ нас поддержит и натовцы поймут, что им не место в нашей мирной и благословенной стране. Мы готовы сделать все, чтобы этого блока не было. Будем бороться за мир. А НАТО должна уйти на свалку истории", — сказал он.
По словам Нестеровского, митинг проводился в знак несогласия с открытием полигона под Кишиневом и втягиванием Молдавии в войну.
«
"Статус нейтралитета прописан в конституции, а ее нужно соблюдать", — подчеркнул депутат.
Участники акции вышли с плакатами "НАТО — агрессор и экспансионист. Наш мир не подлежит раздору", "За мирное решение конфликтов. НАТО — орудие войны, а не мира", "Мы — за мир без НАТО".
В начале апреля Александр Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о выходе из Партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной оппозиционной партией "Шор".
Еще в конце марта политики анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Они также приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями.
За это время депутаты зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального, а также сообщили о разработке законодательной инициативы, предполагающей возвращение молдавскому языку статуса государственного вместо румынского.
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