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Мишустин рассказал о программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 27.04.2023
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15:21 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/finansy-1868162689.html
Мишустин рассказал о программе долгосрочных сбережений
Мишустин рассказал о программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 27.04.2023
Мишустин рассказал о программе долгосрочных сбережений
Разрабатываемая в России программа долгосрочных сбережений граждан должна позволить им получить в будущем дополнительный доход, в том числе к пенсии, и... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:21
2023-04-27T15:21
экономика
россия
михаил мишустин
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разрабатываемая в России программа долгосрочных сбережений граждан должна позволить им получить в будущем дополнительный доход, в том числе к пенсии, и сформировать так называемую "финансовую подушку", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он также поручил главе Минфина Антону Силуанову держать реализацию этого проекта на личном контроле. "Она даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую "финансовую подушку безопасности... Важно, что накопления будут защищены", - сказал Мишустин в ходе совещания с правительством. Он пояснил, что по этой программе можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы, и государство станет софинансировать эти средства в течение первых трех лет. "Прошу вас взять под личный контроль прохождение законопроекта, оказать содействие парламентариям, но что здесь самое важное - это то, что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случай особых жизненных ситуаций", - также сказал премьер, обращаясь к Силуанову. О подготовке программы долгосрочных сбережений Минфин заявил в декабре прошлого года. Тогда министерство сообщило, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предполагает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством, которое может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей. Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
https://ria.ru/20230426/mishustin-1867806175.html
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экономика, россия, михаил мишустин, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин рассказал о программе долгосрочных сбережений

Мишустин: программа долгосрочных сбережений поможет гражданам создать финансовую подушку

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разрабатываемая в России программа долгосрочных сбережений граждан должна позволить им получить в будущем дополнительный доход, в том числе к пенсии, и сформировать так называемую "финансовую подушку", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он также поручил главе Минфина Антону Силуанову держать реализацию этого проекта на личном контроле.
"Она даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую "финансовую подушку безопасности... Важно, что накопления будут защищены", - сказал Мишустин в ходе совещания с правительством.
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Он пояснил, что по этой программе можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы, и государство станет софинансировать эти средства в течение первых трех лет.
"Прошу вас взять под личный контроль прохождение законопроекта, оказать содействие парламентариям, но что здесь самое важное - это то, что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случай особых жизненных ситуаций", - также сказал премьер, обращаясь к Силуанову.
О подготовке программы долгосрочных сбережений Минфин заявил в декабре прошлого года. Тогда министерство сообщило, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предполагает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством, которое может составить до 36 тысяч рублей в год.
Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей.
Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года.
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