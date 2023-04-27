Кулеба считает, что поставка Киеву F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию
Кулеба считает, что поставка Украине F-16 скорее сдержит Россию, чем спровоцирует
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию конфликта.
"Поставка Украине истребителей F-16 скорее сдержит Россию, чем "спровоцирует". Пришло время пойти на этот шаг", - сообщил дипломат в своем аккаунте Twitter. По его словам, поставка Киеву артиллерии, РСЗО, средств противовоздушной обороны, танков и ракет большей дальности, как говорили на Западе, должна была спровоцировать Россию на эскалацию конфликта, но этого не произошло.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".