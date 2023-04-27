https://ria.ru/20230427/f-16-1868147556.html

Кулеба считает, что поставка Киеву F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию

Кулеба считает, что поставка Киеву F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию - РИА Новости, 27.04.2023

Кулеба считает, что поставка Киеву F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию конфликта. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:44

2023-04-27T14:44

2023-04-27T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мид украины

дмитрий кулеба

нато

f-16

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_0:61:2905:1695_1920x0_80_0_0_ab45c59dffad0189fc5c89fee9cb7c69.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не спровоцирует Россию на эскалацию конфликта. "Поставка Украине истребителей F-16 скорее сдержит Россию, чем "спровоцирует". Пришло время пойти на этот шаг", - сообщил дипломат в своем аккаунте Twitter. По его словам, поставка Киеву артиллерии, РСЗО, средств противовоздушной обороны, танков и ракет большей дальности, как говорили на Западе, должна была спровоцировать Россию на эскалацию конфликта, но этого не произошло. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230427/f-16-1868015839.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, нато, f-16, ситуация в днр и лнр