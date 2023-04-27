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В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2023
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11:46 27.04.2023 (обновлено: 17:51 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/evroparlament-1868072840.html
В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России
В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2023
В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России
В Европе жалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, рассказал в интервью изданию China Today депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:46
2023-04-27T17:51
в мире
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европа
ирландия
европарламент
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Европе жалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, рассказал в интервью изданию China Today депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией", — сказал он.По словам парламентария, расширение НАТО на восток дестабилизировало регион, а ЕС должен был предотвратить этот процесс. Но вместо этого Европа становится все более милитаризированной.Эту тенденцию Уоллес назвал сумасшествием, а НАТО — военной машиной, которая не имеет ничего общего с делом мира и безопасности.
https://ria.ru/20230403/evroparlament-1862567991.html
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в мире, россия, европа, ирландия, европарламент, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Ирландия, Европарламент, НАТО, Евросоюз
В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России

Депутат ЕП Мик Уоллес заявил, что отказ от сближения с Россией нанес Европе большой ущерб

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Европе жалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, рассказал в интервью изданию China Today депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией", — сказал он.
По словам парламентария, расширение НАТО на восток дестабилизировало регион, а ЕС должен был предотвратить этот процесс. Но вместо этого Европа становится все более милитаризированной.
Эту тенденцию Уоллес назвал сумасшествием, а НАТО — военной машиной, которая не имеет ничего общего с делом мира и безопасности.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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