https://ria.ru/20230427/evroparlament-1868072840.html

В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России

В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2023

В Европарламенте сделали неожиданное заявление о России

В Европе жалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, рассказал в интервью изданию China Today депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:46

2023-04-27T11:46

2023-04-27T17:51

в мире

россия

европа

ирландия

европарламент

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838549348_0:219:3248:2045_1920x0_80_0_0_8a0b25345f0c3cfd72ec726746c17bea.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Европе жалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией, рассказал в интервью изданию China Today депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией", — сказал он.По словам парламентария, расширение НАТО на восток дестабилизировало регион, а ЕС должен был предотвратить этот процесс. Но вместо этого Европа становится все более милитаризированной.Эту тенденцию Уоллес назвал сумасшествием, а НАТО — военной машиной, которая не имеет ничего общего с делом мира и безопасности.

https://ria.ru/20230403/evroparlament-1862567991.html

россия

европа

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, ирландия, европарламент, нато, евросоюз