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Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления - РИА Новости, 27.04.2023
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16:35 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868193756.html
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления - РИА Новости, 27.04.2023
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в четверг пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:35
2023-04-27T16:35
в мире
россия
владимир путин
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в четверг пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент России Путин также передал свои пожелания скорейшего выздоровления президенту Эрдогану", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

Путин на телефонных переговорах пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в четверг пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент России Путин также передал свои пожелания скорейшего выздоровления президенту Эрдогану", - говорится в сообщении.
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
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