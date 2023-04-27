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Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления - РИА Новости, 27.04.2023
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в четверг пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:35
2023-04-27T16:35
2023-04-27T16:35
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в четверг пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент России Путин также передал свои пожелания скорейшего выздоровления президенту Эрдогану", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Путин на телефонных переговорах пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления