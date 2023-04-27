https://ria.ru/20230427/erdogan-1868193756.html

Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления - РИА Новости, 27.04.2023

Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в четверг пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:35

2023-04-27T16:35

2023-04-27T16:35

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россия

владимир путин

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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в четверг пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент России Путин также передал свои пожелания скорейшего выздоровления президенту Эрдогану", - говорится в сообщении.

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в мире, россия, владимир путин