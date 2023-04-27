https://ria.ru/20230427/eksport-1868017979.html

Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов

Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 27.04.2023

Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов

Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:09

2023-04-27T06:09

2023-04-27T06:10

индия

россия

китай

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Индия по итогам одиннадцати месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, импортировала из России продукции на максимальные за всю историю 41,6 миллиарда долларов. Это в 4,2 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного по итогам всего прошлого финансового года. Такой рост российского экспорта позволил стране сохранить пятое место среди крупнейших торговых партнеров Индии с товарооборотом в 44,4 миллиарда долларов. При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь 2,8 миллиарда долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса Индии с Россией - 38,75 миллиарда долларов. Более крупный дефицит у Индии наблюдается лишь с Китаем - 77,1 миллиарда долларов. Крупнейшими торговыми партнерами Индии в 2022-2023 финансовом году также стали США с торговым оборотом в 118,2 миллиарда долларов, Китай (104,3 миллиарда долларов), ОАЭ (77,6 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (48,3 миллиарда долларов).

https://radiosputnik.ria.ru/20230426/g7-1867782522.html

https://ria.ru/20230425/rets-1867585829.html

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индия, россия, китай, экономика