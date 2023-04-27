Рейтинг@Mail.ru
Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 27.04.2023 (обновлено: 06:10 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/eksport-1868017979.html
Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов
Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 27.04.2023
Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов
Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:09
2023-04-27T06:10
индия
россия
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/27/1555552791_0:1101:2048:2253_1920x0_80_0_0_91fa7633fd0b6b2aaf9e532eb5d37a28.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Индия по итогам одиннадцати месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, импортировала из России продукции на максимальные за всю историю 41,6 миллиарда долларов. Это в 4,2 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного по итогам всего прошлого финансового года. Такой рост российского экспорта позволил стране сохранить пятое место среди крупнейших торговых партнеров Индии с товарооборотом в 44,4 миллиарда долларов. При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь 2,8 миллиарда долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса Индии с Россией - 38,75 миллиарда долларов. Более крупный дефицит у Индии наблюдается лишь с Китаем - 77,1 миллиарда долларов. Крупнейшими торговыми партнерами Индии в 2022-2023 финансовом году также стали США с торговым оборотом в 118,2 миллиарда долларов, Китай (104,3 миллиарда долларов), ОАЭ (77,6 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (48,3 миллиарда долларов).
https://radiosputnik.ria.ru/20230426/g7-1867782522.html
https://ria.ru/20230425/rets-1867585829.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/27/1555552791_0:909:2048:2445_1920x0_80_0_0_51698b8e6f15796fc8816bdaecc23097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, китай, экономика
Индия, Россия, Китай, Экономика
Российский экспорт в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов

Россия поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии.
Индия по итогам одиннадцати месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, импортировала из России продукции на максимальные за всю историю 41,6 миллиарда долларов. Это в 4,2 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного по итогам всего прошлого финансового года.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Китае предупредили G7 о последствиях запрета экспорта в РФ
26 апреля, 09:39
Такой рост российского экспорта позволил стране сохранить пятое место среди крупнейших торговых партнеров Индии с товарооборотом в 44,4 миллиарда долларов.
При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь 2,8 миллиарда долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса Индии с Россией - 38,75 миллиарда долларов. Более крупный дефицит у Индии наблюдается лишь с Китаем - 77,1 миллиарда долларов.
Крупнейшими торговыми партнерами Индии в 2022-2023 финансовом году также стали США с торговым оборотом в 118,2 миллиарда долларов, Китай (104,3 миллиарда долларов), ОАЭ (77,6 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (48,3 миллиарда долларов).
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Узбекистан на $2 млрд
25 апреля, 13:47
 
ИндияРоссияКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала