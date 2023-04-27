https://ria.ru/20230427/ekonomika-1868170741.html

Пушилин попросил доработать проект свободной экономической зоны в ДНР

Пушилин попросил доработать проект свободной экономической зоны в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023

Пушилин попросил доработать проект свободной экономической зоны в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин. заявил, что обратился к Минстрою РФ с просьбой доработать ко второму чтению в Госдуме проект свободной экономической зоны в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:47

2023-04-27T15:47

2023-04-27T15:47

экономика

донецкая народная республика

денис пушилин

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин. заявил, что обратился к Минстрою РФ с просьбой доработать ко второму чтению в Госдуме проект свободной экономической зоны в республике. По словам Пушилина, законопроект о свободной экономической зоне в ДНР был принят в Госдуме в первом чтении, однако он еще требует доработки. "За основу брался крымский вариант закона, но у нас ситуация очень серьезно отличается от Крыма в том плане, что в Крыму не было боевых действий, в Крыму нет такого количества промышленных предприятий. В Крыму есть, наоборот, курортная составляющая, которая у нас не так ярко выражена, то есть (у двух регионов) разные условия. Нам важно сейчас сконцентрировать внимание на том, как к нам в регион будут привлекаться инвестиции. Я обратился с письмом на курирующее министерство, Министерство строительства... с просьбой доработать ко второму чтению на базе профильного комитета правки в данный законопроект", - сказал Пушилин в ходе прямой линии с жителями республики. Он отметил, что несмотря на то, что гарантии инвесторам дать трудно с учетом обстрелов, у них есть желание приходить и открывать предприятия, создавать рабочие места, вести свой бизнес.

https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html

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экономика, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия