https://ria.ru/20230427/ekonomika-1868170741.html
Пушилин попросил доработать проект свободной экономической зоны в ДНР
Пушилин попросил доработать проект свободной экономической зоны в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
Пушилин попросил доработать проект свободной экономической зоны в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин. заявил, что обратился к Минстрою РФ с просьбой доработать ко второму чтению в Госдуме проект свободной экономической зоны в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:47
2023-04-27T15:47
2023-04-27T15:47
экономика
донецкая народная республика
денис пушилин
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин. заявил, что обратился к Минстрою РФ с просьбой доработать ко второму чтению в Госдуме проект свободной экономической зоны в республике. По словам Пушилина, законопроект о свободной экономической зоне в ДНР был принят в Госдуме в первом чтении, однако он еще требует доработки. "За основу брался крымский вариант закона, но у нас ситуация очень серьезно отличается от Крыма в том плане, что в Крыму не было боевых действий, в Крыму нет такого количества промышленных предприятий. В Крыму есть, наоборот, курортная составляющая, которая у нас не так ярко выражена, то есть (у двух регионов) разные условия. Нам важно сейчас сконцентрировать внимание на том, как к нам в регион будут привлекаться инвестиции. Я обратился с письмом на курирующее министерство, Министерство строительства... с просьбой доработать ко второму чтению на базе профильного комитета правки в данный законопроект", - сказал Пушилин в ходе прямой линии с жителями республики. Он отметил, что несмотря на то, что гарантии инвесторам дать трудно с учетом обстрелов, у них есть желание приходить и открывать предприятия, создавать рабочие места, вести свой бизнес.
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экономика, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
Экономика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия
Пушилин попросил доработать проект свободной экономической зоны в ДНР
Пушилин попросил Минстрой доработать проект свободной экономической зоны в ДНР
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин. заявил, что обратился к Минстрою РФ с просьбой доработать ко второму чтению в Госдуме проект свободной экономической зоны в республике.
По словам Пушилина, законопроект о свободной экономической зоне в ДНР был принят в Госдуме в первом чтении, однако он еще требует доработки.
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"За основу брался крымский вариант закона, но у нас ситуация очень серьезно отличается от Крыма в том плане, что в Крыму не было боевых действий, в Крыму нет такого количества промышленных предприятий. В Крыму есть, наоборот, курортная составляющая, которая у нас не так ярко выражена, то есть (у двух регионов) разные условия. Нам важно сейчас сконцентрировать внимание на том, как к нам в регион будут привлекаться инвестиции. Я обратился с письмом на курирующее министерство, Министерство строительства... с просьбой доработать ко второму чтению на базе профильного комитета правки в данный законопроект", - сказал Пушилин в ходе прямой линии с жителями республики.
Он отметил, что несмотря на то, что гарантии инвесторам дать трудно с учетом обстрелов, у них есть желание приходить и открывать предприятия, создавать рабочие места, вести свой бизнес.
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