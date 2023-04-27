https://ria.ru/20230427/egipet-1868302584.html

Египет выдал визы покинувшим Судан гражданам России и Белоруссии

Египет выдал визы покинувшим Судан гражданам России и Белоруссии - РИА Новости, 27.04.2023

Египет выдал визы покинувшим Судан гражданам России и Белоруссии

Египет оказал помощь со въездом в страну двоих граждан России и шести белорусов с территории Судана, им выдали въездные визы в четверг, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:47

2023-04-27T22:47

2023-04-27T22:47

в мире

судан

россия

египет

столкновения в хартуме

белоруссия

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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Египет оказал помощь со въездом в страну двоих граждан России и шести белорусов с территории Судана, им выдали въездные визы в четверг, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. "Вечером 26 апреля в генконсульство по телефону экстренной связи обратились двое граждан России и шесть граждан Белоруссии, работавшие в Судане по частным контрактам (в том числе в авиакомпании "Бадр"), которые прибыли из Хартума на суданско-египетский погранпереход "Аркын" (провинция Асуан)", - сказал Воропаев. Как отметил генконсул, заявители сообщили, что египетские пограничники отказывались пропустить их на территорию Египта из-за отсутствия транспорта, поскольку суданский водитель автобуса, обещавший доставить их до Асуана, пересекать границу отказался. Воропаев упомянул, что генеральное консульство в Хургаде также поддерживало контакт с консульским отделом посольства Белоруссии в Каире. "Учитывая большое скопление граждан Судана и Египта на КПП "Аркын", россияне и белорусы получили въездные египетские визы во второй половине дня 27 апреля и выехали на автобусе в Каир, откуда намерены вылететь в Москву и Минск", - добавил генконсул. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867782984.html

https://ria.ru/20230424/attashe-1867456992.html

https://ria.ru/20230426/sudan-1867759631.html

судан

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египет

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в мире, судан, россия, египет, столкновения в хартуме, белоруссия