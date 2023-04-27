Египет выдал визы покинувшим Судан гражданам России и Белоруссии
Египет оказал помощь со въездом в страну покинувшим Судан гражданам России и Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
КАИР, 27 апр - РИА Новости. Египет оказал помощь со въездом в страну двоих граждан России и шести белорусов с территории Судана, им выдали въездные визы в четверг, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Вечером 26 апреля в генконсульство по телефону экстренной связи обратились двое граждан России и шесть граждан Белоруссии, работавшие в Судане по частным контрактам (в том числе в авиакомпании "Бадр"), которые прибыли из Хартума на суданско-египетский погранпереход "Аркын" (провинция Асуан)", - сказал Воропаев.
Как отметил генконсул, заявители сообщили, что египетские пограничники отказывались пропустить их на территорию Египта из-за отсутствия транспорта, поскольку суданский водитель автобуса, обещавший доставить их до Асуана, пересекать границу отказался.
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"О сложившейся ситуации незамедлительно проинформировали компетентные органы провинции Красное море, обратившись с просьбой оказать необходимое содействие россиянам и белорусам в пересечении границы. Соответствующая помощь египетской стороной была оказана", - подчеркнул дипломат.
Воропаев упомянул, что генеральное консульство в Хургаде также поддерживало контакт с консульским отделом посольства Белоруссии в Каире. "Учитывая большое скопление граждан Судана и Египта на КПП "Аркын", россияне и белорусы получили въездные египетские визы во второй половине дня 27 апреля и выехали на автобусе в Каир, откуда намерены вылететь в Москву и Минск", - добавил генконсул.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.