https://ria.ru/20230427/dsnv-1868286514.html

США работают над сохранением ДСНВ, заявила посол в России Трейси

США работают над сохранением ДСНВ, заявила посол в России Трейси - РИА Новости, 27.04.2023

США работают над сохранением ДСНВ, заявила посол в России Трейси

США продолжают анализировать дальнейшие шаги и возможные дополнительные контрмеры после приостановки Россией ДСНВ, Вашингтон продолжит работать над сохранением... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:05

2023-04-27T21:05

2023-04-27T21:05

россия

сша

линн трейси

нато

договор снв-3

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США продолжают анализировать дальнейшие шаги и возможные дополнительные контрмеры после приостановки Россией ДСНВ, Вашингтон продолжит работать над сохранением прозрачности данных об уровнях своих ядерных сил, заявила в четверг посол США в Москве Линн Трейси. "В интересах стратегической стабильности США продолжат содействовать сохранению общей прозрачности данных об уровнях наших ядерных сил и их расстановке. Взаимное соблюдение ДСНВ укрепляет безопасность США, России и всего мира. Поэтому США работают над сохранением договора", - сказала Трейси в интервью газете "Коммерсант". Она добавила, что США проинформировали Россию о том, что не будут предоставлять информацию в рамках полугодового обмена данными. "США продолжают анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ. Рассмотрение Соединенными Штатами дополнительных контрмер будет определяться результатами нашей оценки влияния российских нарушений на национальную безопасность США и нашей стратегией в отношении возврата России к выполнению ДСНВ. Пока ничего другого о конкретных следующих шагах я вам сообщить не могу", - подчеркнула Трейси. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.

https://ria.ru/20230330/dsnv-1861934348.html

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

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россия, сша, линн трейси, нато, договор снв-3, в мире