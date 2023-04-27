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В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО
В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО - РИА Новости, 27.04.2023
В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность дополнительных... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:22
2023-04-27T06:22
2023-04-27T06:22
яна лантратова
госдума рф
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность дополнительных выплат на детей участников СВО, не посещающих детсады в связи с отсутствием в них свободных мест. Лантратова указывает, что семьи участников спецоперации нуждаются в особой поддержке. По ее словам, иногда у родителя может возникнуть необходимость вернуться к работе и до достижения ребенком возраста трех лет, и "члены его семьи должны быть уверены, что и в этом случае за ребенком будет осуществлен должный присмотр со стороны государства". Сегодня ряду категорий граждан предоставляются в первоочередном порядке места детсадах, но известны случаи несвоевременного предоставления мест лицам среди детей участников СВО, указала депутат. "Следует отметить, что в некоторых регионах страны существует положительный опыт введения данной выплаты, однако важно установить названные гарантии для всех семей участников специальной военной операции вне зависимости от места их проживания", - добавила она.
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яна лантратова, госдума рф, татьяна голикова, общество
Яна Лантратова, Госдума РФ, Татьяна Голикова, Общество
В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО
Депутат Лантратова предложила допвыплаты для не посещающих детсады детей участников СВО
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность дополнительных выплат на детей участников СВО, не посещающих детсады в связи с отсутствием в них свободных мест.
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"В целях поддержки семей участников специальной военной операции предлагается установить данной категории граждан ежемесячную выплату на детей, не посещающих государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации в связи с отсутствием свободных мест в таких организациях. Сумма выплаты может быть установлена в зависимости от платы за присмотр и уход в образовательной организации того или иного субъекта", - говорится в обращении.
Лантратова указывает, что семьи участников спецоперации нуждаются в особой поддержке. По ее словам, иногда у родителя может возникнуть необходимость вернуться к работе и до достижения ребенком возраста трех лет, и "члены его семьи должны быть уверены, что и в этом случае за ребенком будет осуществлен должный присмотр со стороны государства". Сегодня ряду категорий граждан предоставляются в первоочередном порядке места детсадах, но известны случаи несвоевременного предоставления мест лицам среди детей участников СВО, указала депутат.
"Следует отметить, что в некоторых регионах страны существует положительный опыт введения данной выплаты, однако важно установить названные гарантии для всех семей участников специальной военной операции вне зависимости от места их проживания", - добавила она.
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