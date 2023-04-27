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В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО

В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО - РИА Новости, 27.04.2023

В Госдуме предложили дополнительные выплаты для детей участников СВО

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность дополнительных... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:22

2023-04-27T06:22

2023-04-27T06:22

яна лантратова

госдума рф

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность дополнительных выплат на детей участников СВО, не посещающих детсады в связи с отсутствием в них свободных мест. Лантратова указывает, что семьи участников спецоперации нуждаются в особой поддержке. По ее словам, иногда у родителя может возникнуть необходимость вернуться к работе и до достижения ребенком возраста трех лет, и "члены его семьи должны быть уверены, что и в этом случае за ребенком будет осуществлен должный присмотр со стороны государства". Сегодня ряду категорий граждан предоставляются в первоочередном порядке места детсадах, но известны случаи несвоевременного предоставления мест лицам среди детей участников СВО, указала депутат. "Следует отметить, что в некоторых регионах страны существует положительный опыт введения данной выплаты, однако важно установить названные гарантии для всех семей участников специальной военной операции вне зависимости от места их проживания", - добавила она.

https://ria.ru/20230425/donoschiki-1867603963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яна лантратова, госдума рф, татьяна голикова, общество