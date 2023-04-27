https://ria.ru/20230427/dopros-1868060129.html

Супруга блогера Блиновской допрашивают по делу о неуплате налогов

Супруга блогера Блиновской допрашивают по делу о неуплате налогов - РИА Новости, 27.04.2023

Супруга блогера Блиновской допрашивают по делу о неуплате налогов

Следователи допрашивают в качестве свидетеля мужа Елены Блиновской, задержанной по делу о неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:11

2023-04-27T11:11

2023-04-27T11:11

происшествия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи допрашивают в качестве свидетеля мужа Елены Блиновской, задержанной по делу о неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время супруга Блиновской допрашивают в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства. В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868035157.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)