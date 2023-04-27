https://ria.ru/20230427/donetsk-1868293275.html

Врачи рассказали о состоянии детей, подорвавшихся в Донецке

Врачи рассказали о состоянии детей, подорвавшихся в Донецке - РИА Новости, 27.04.2023

Врачи рассказали о состоянии детей, подорвавшихся в Донецке

Пострадавшие при взрыве в Донецке дети находятся в состоянии средней тяжести, речи об ампутации не идет, сообщил РИА Новости директор республиканского... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:49

2023-04-27T21:49

2023-04-27T23:48

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

здоровье - общество

пролетарский район

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в Донецке дети находятся в состоянии средней тяжести, речи об ампутации не идет, сообщил РИА Новости директор республиканского травматологического центра Андрей Боряк.Мэр города Алексей Кулемзин сообщил ранее, что при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка пострадали четверо детей в возрасте от 12 до 14 лет. Характер последствий взрыва не позволяет говорить о подрыве на противопехотной мине типа "Лепесток", очевидцы сообщают, что подростки пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии взорвался."Всего доставлено четверо детей, у всех множественное поражение осколочное мягких тканей, у трех детей имеются разной степени переломы конечностей. Все были доставлены бригадами скорой помощи, на догоспитальном этапе все было выполнено в должном объеме", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас дети находятся в операционной противошоковой палате на разных этапах. "Оказывается помощь, и будут выполнены все необходимые хирургические вмешательства. На данный момент все четверо детей стабильные", - рассказал Боряк.Замминистра здравоохранения Анастасия Мартынова отметила оперативность работы бригады скорой медицинской помощи. "Необходимо отметить работу скорой медицинской помощи, которая прибыла на место очень быстро, очень оперативно, оказали первую помощь на месте, и дети были доставлены в кратчайшие сроки в лечебное учреждение, которое было предупреждено о том, что будет массовое поступление детей" - сказала она.По словам директора республиканского травматологического центра, с момента начала проведения спецоперации только в данное учреждение были госпитализированы более 150 детей с минно-взрывными травмами.

https://ria.ru/20230424/minirovanie-1867262197.html

донецк

пролетарский район

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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), здоровье - общество, пролетарский район