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В Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва
В Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва - РИА Новости, 27.04.2023
В Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва
Четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, тип взрывного устройства... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:47
2023-04-27T21:47
2023-04-27T21:47
специальная военная операция на украине
донецк
пролетарский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, тип взрывного устройства уточняется, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По предварительной информации, поступившей ранее, дети получили ранения при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток". "Город Донецк (Пролетарский район): в результате подрыва взрывоопасного предмета по улице Липецкой, 79 ранения различной степени тяжести получили четверо детей: мальчики 2010 и 2011 годов рождения, двое парней 2009 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Как отмечается в сообщении, характер последствий взрыва не позволяет говорить о подрыве на противопехотной мине типа "Лепесток", очевидцы сообщают, что подростки пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии взорвался. Специалисты устанавливают источник взрыва, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230427/omsk-1868268804.html
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донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия
В Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва
СЦКК: в Донецке четверо подростков 12-14 лет получили ранения из-за взрыва
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости.
Четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, тип взрывного устройства уточняется, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
По предварительной информации, поступившей ранее, дети получили ранения при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток".
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"Город Донецк (Пролетарский район): в результате подрыва взрывоопасного предмета по улице Липецкой, 79 ранения различной степени тяжести получили четверо детей: мальчики 2010 и 2011 годов рождения, двое парней 2009 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Как отмечается в сообщении, характер последствий взрыва не позволяет говорить о подрыве на противопехотной мине типа "Лепесток", очевидцы сообщают, что подростки пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии взорвался.
Специалисты устанавливают источник взрыва, добавили в ведомстве.
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