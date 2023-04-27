https://ria.ru/20230427/donetsk-1868293131.html

В Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва

В Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва - РИА Новости, 27.04.2023

В Донецке четверо подростков получили ранения из-за взрыва

Четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, тип взрывного устройства... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:47

2023-04-27T21:47

2023-04-27T21:47

специальная военная операция на украине

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в Пролетарском районе Донецка, тип взрывного устройства уточняется, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По предварительной информации, поступившей ранее, дети получили ранения при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток". "Город Донецк (Пролетарский район): в результате подрыва взрывоопасного предмета по улице Липецкой, 79 ранения различной степени тяжести получили четверо детей: мальчики 2010 и 2011 годов рождения, двое парней 2009 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Как отмечается в сообщении, характер последствий взрыва не позволяет говорить о подрыве на противопехотной мине типа "Лепесток", очевидцы сообщают, что подростки пытались столкнуть с дороги неизвестный предмет, который впоследствии взорвался. Специалисты устанавливают источник взрыва, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230427/omsk-1868268804.html

https://ria.ru/20230427/tok-1868245923.html

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

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донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия