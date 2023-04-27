https://ria.ru/20230427/dollar-1868174787.html

Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине

Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине - РИА Новости, 27.04.2023

Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине

Российские корпорации практически полностью перестали проводить международные расчеты в долларах, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:55

2023-04-27T15:55

2023-04-27T16:24

экономика

россия

алексей моисеев

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

индия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские корпорации практически полностью перестали проводить международные расчеты в долларах, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".По словам Моисеева, эту тенденцию можно объяснить блокировкой российских счетов за границей, длительной проверкой платежей на соответствие санкциям и отсутствием желания использовать такую валюту, поскольку "она может не дойти до адресата". Сейчас обороты по мягким валютам на Московской бирже вышли на уровень, "который более-менее соответствует уровню торговых взаимоотношений", отметил замминистра.В то же время в паре "рубль — рупия" зафиксировали менее активный рост по сравнению с другими валютами дружественных стран наблюдается. Это связано с валютными ограничениями в Индии, подытожил он.

https://ria.ru/20230408/valyuta-1863935731.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей моисеев, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), индия