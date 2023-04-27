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Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине - РИА Новости, 27.04.2023
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15:55 27.04.2023 (обновлено: 16:24 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/dollar-1868174787.html
Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине
Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине - РИА Новости, 27.04.2023
Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине
Российские корпорации практически полностью перестали проводить международные расчеты в долларах, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:55
2023-04-27T16:24
экономика
россия
алексей моисеев
московская биржа
министерство финансов рф (минфин россии)
индия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские корпорации практически полностью перестали проводить международные расчеты в долларах, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".По словам Моисеева, эту тенденцию можно объяснить блокировкой российских счетов за границей, длительной проверкой платежей на соответствие санкциям и отсутствием желания использовать такую валюту, поскольку "она может не дойти до адресата". Сейчас обороты по мягким валютам на Московской бирже вышли на уровень, "который более-менее соответствует уровню торговых взаимоотношений", отметил замминистра.В то же время в паре "рубль — рупия" зафиксировали менее активный рост по сравнению с другими валютами дружественных стран наблюдается. Это связано с валютными ограничениями в Индии, подытожил он.
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экономика, россия, алексей моисеев, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), индия
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Московская биржа, Министерство финансов РФ (Минфин России), Индия
Международные расчеты России в долларах сошли на нет, заявили в Минфине

Замглавы Минфина Моисеев: Россия практически ушла от международных расчетов в долларах

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские корпорации практически полностью перестали проводить международные расчеты в долларах, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".
«

"Ни для кого не секрет, что расчеты "рубль — доллар" трансграничные практически, я бы сказал, что их нет. Есть отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят. На "рубль — евро" немножко остались, но там тоже сходит на нет", — сказал он.

По словам Моисеева, эту тенденцию можно объяснить блокировкой российских счетов за границей, длительной проверкой платежей на соответствие санкциям и отсутствием желания использовать такую валюту, поскольку "она может не дойти до адресата".
Сейчас обороты по мягким валютам на Московской бирже вышли на уровень, "который более-менее соответствует уровню торговых взаимоотношений", отметил замминистра.
В то же время в паре "рубль — рупия" зафиксировали менее активный рост по сравнению с другими валютами дружественных стран наблюдается. Это связано с валютными ограничениями в Индии, подытожил он.
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ЭкономикаРоссияАлексей МоисеевМосковская биржаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Индия
 
 
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