https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868021844.html

Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец

Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец - РИА Новости, 27.04.2023

Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец

Боевые действия на территории Украины - это война Запада с целью уничтожения России, считает сербский доброволец Деян Берич. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:43

2023-04-27T07:43

2023-04-27T07:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

югославия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:414:2742:1956_1920x0_80_0_0_603fa8b282cecdf6bb507bbf2b4f0ff8.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Боевые действия на территории Украины - это война Запада с целью уничтожения России, считает сербский доброволец Деян Берич. По его мнению, есть схожесть между событиями, связанными с развалом Югославии и СВО на Украине. "Говорим о Западе: им нужно было развалить одно качественное социалистическое демократическое государство, которым была Югославия, потому что в Югославии жилось очень хорошо, а Запад, который был капиталистическим, это не может позволить. А Россию, конечно, должны развалить, потому что нужны ресурсы. Запад не может жить без колонизации никак", - сказал Берич. "Если в Хорватии начали делать героев из тех, кто во Вторую мировую войну совершал страшные преступления в отношении сербов, то сразу было понятно, что сербы поднимутся себя защитить. То же, когда делали это на Украине - с поддержкой бандеровцев - и нормальный русский народ будет защищать себя", - добавил сербский доброволец. Он считает, что единственный выход из ситуации – это победа над противником. "Общие выходы есть. Надо победить. Победить любой ценой. Потому что если проиграют, то России просто не будет", - подчеркнул Берич. По его словам, современная Сербия проиграла в своей войне, и она сейчас находится под оккупацией. "Мы все были согласны погибнуть в Косово … Югославия развалилась, и Сербия сейчас находится под полной оккупацией", - отметил доброволец.

https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868017203.html

украина

россия

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, югославия, в мире