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Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868021844.html
Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец
Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец - РИА Новости, 27.04.2023
Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец
Боевые действия на территории Украины - это война Запада с целью уничтожения России, считает сербский доброволец Деян Берич. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:43
2023-04-27T07:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
югославия
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Боевые действия на территории Украины - это война Запада с целью уничтожения России, считает сербский доброволец Деян Берич. По его мнению, есть схожесть между событиями, связанными с развалом Югославии и СВО на Украине. "Говорим о Западе: им нужно было развалить одно качественное социалистическое демократическое государство, которым была Югославия, потому что в Югославии жилось очень хорошо, а Запад, который был капиталистическим, это не может позволить. А Россию, конечно, должны развалить, потому что нужны ресурсы. Запад не может жить без колонизации никак", - сказал Берич. "Если в Хорватии начали делать героев из тех, кто во Вторую мировую войну совершал страшные преступления в отношении сербов, то сразу было понятно, что сербы поднимутся себя защитить. То же, когда делали это на Украине - с поддержкой бандеровцев - и нормальный русский народ будет защищать себя", - добавил сербский доброволец. Он считает, что единственный выход из ситуации – это победа над противником. "Общие выходы есть. Надо победить. Победить любой ценой. Потому что если проиграют, то России просто не будет", - подчеркнул Берич. По его словам, современная Сербия проиграла в своей войне, и она сейчас находится под оккупацией. "Мы все были согласны погибнуть в Косово … Югославия развалилась, и Сербия сейчас находится под полной оккупацией", - отметил доброволец.
https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868017203.html
украина
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украина, россия, югославия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Югославия, В мире
Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец

Сербский доброволец Берич: Запад воюет на Украине с целью уничтожения России

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Боевые действия на территории Украины - это война Запада с целью уничтожения России, считает сербский доброволец Деян Берич.
«
"Это не война Украины и России - это война Запада на уничтожение России", - сказал РИА Новости Берич, затрагивая вопрос о мотивации сербских добровольцев отправляться в зону боевых действий на Украине.
По его мнению, есть схожесть между событиями, связанными с развалом Югославии и СВО на Украине.
"Говорим о Западе: им нужно было развалить одно качественное социалистическое демократическое государство, которым была Югославия, потому что в Югославии жилось очень хорошо, а Запад, который был капиталистическим, это не может позволить. А Россию, конечно, должны развалить, потому что нужны ресурсы. Запад не может жить без колонизации никак", - сказал Берич.
"Если в Хорватии начали делать героев из тех, кто во Вторую мировую войну совершал страшные преступления в отношении сербов, то сразу было понятно, что сербы поднимутся себя защитить. То же, когда делали это на Украине - с поддержкой бандеровцев - и нормальный русский народ будет защищать себя", - добавил сербский доброволец.
Он считает, что единственный выход из ситуации – это победа над противником. "Общие выходы есть. Надо победить. Победить любой ценой. Потому что если проиграют, то России просто не будет", - подчеркнул Берич.
По его словам, современная Сербия проиграла в своей войне, и она сейчас находится под оккупацией. "Мы все были согласны погибнуть в Косово … Югославия развалилась, и Сербия сейчас находится под полной оккупацией", - отметил доброволец.
Деян Берич
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Вчера, 05:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЮгославияВ мире
 
 
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