Сербский доброволец: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ

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"Я был свидетелем издевательств над бойцами (со стороны ВСУ)… В бою люди сражаются и гибнут, это война.… Когда ты приезжаешь (в зону спецоперации), ты либо убиваешь, либо будешь убитым. Но издеваться нельзя. У них это идеология — издеваться над русскими людьми", — сказал он.