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Сербский доброволец: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:38 27.04.2023 (обновлено: 07:04 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868017203.html
Сербский доброволец: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ
Сербский доброволец: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Сербский доброволец: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ
Украинские боевики используют запрещенные методы ведения боевых действий, идеология Киева — это издевательства над русскими людьми, заявил РИА Новости сербский... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T05:38
2023-04-27T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинские боевики используют запрещенные методы ведения боевых действий, идеология Киева — это издевательства над русскими людьми, заявил РИА Новости сербский доброволец Деян Берич, сражающийся в ДНР.Отвечая на вопрос агентства о количестве сербских добровольцев, которые сражаются на стороне России, он заявил, что такая информация конфиденциальна. Кроме того, запрещено распространять сведения об участках, на которых они воюют."Но могу отметить, что это самые жесткие точки. Они (сербы) показывают героизм", — заключил Берич.
https://ria.ru/20230402/oskvernenie-1862423525.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
Сербский доброволец: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ

Сербский доброволец Берич: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ

© Предоставлено Деяном БеричемДеян Берич
Деян Берич
© Предоставлено Деяном Беричем
Деян Берич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинские боевики используют запрещенные методы ведения боевых действий, идеология Киева — это издевательства над русскими людьми, заявил РИА Новости сербский доброволец Деян Берич, сражающийся в ДНР.
«

"Я был свидетелем издевательств над бойцами (со стороны ВСУ)… В бою люди сражаются и гибнут, это война.… Когда ты приезжаешь (в зону спецоперации), ты либо убиваешь, либо будешь убитым. Но издеваться нельзя. У них это идеология — издеваться над русскими людьми", — сказал он.

Отвечая на вопрос агентства о количестве сербских добровольцев, которые сражаются на стороне России, он заявил, что такая информация конфиденциальна. Кроме того, запрещено распространять сведения об участках, на которых они воюют.
"Но могу отметить, что это самые жесткие точки. Они (сербы) показывают героизм", — заключил Берич.
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