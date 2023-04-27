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Аналитики рассказали, какую "карту" разыграет крупнейший игрок рынка России - РИА Новости, 27.04.2023
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07:00 27.04.2023 (обновлено: 12:34 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/dividendy-1868007554.html
Аналитики рассказали, какую "карту" разыграет крупнейший игрок рынка России
Аналитики рассказали, какую "карту" разыграет крупнейший игрок рынка России - РИА Новости, 27.04.2023
Аналитики рассказали, какую "карту" разыграет крупнейший игрок рынка России
Российский фондовый рынок ждет заседания совета директоров "Норильского никеля" 28 апреля, который обсудит в том числе вопрос с рекомендацией дивидендов за... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:00
2023-04-27T12:34
экономика
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российский фондовый рынок ждет заседания совета директоров "Норильского никеля" 28 апреля, который обсудит в том числе вопрос с рекомендацией дивидендов за прошлый год. И хотя у компании достаточно хорошие показатели, аналитики призывают инвесторов быть готовыми к различным сценариям. Подробнее – в материале РИА Новости.База отсчетаВ новых экономических реалиях для инвесторов и рынка в целом вопрос выплаты дивидендов, как полагают аналитики, приобрел особенную значимость. При снижении публичности, он превратился в индикатор устойчивости бизнеса. Поэтому все следят в первую jочередь за "гигантами".Судя по результатам операционной деятельности за прошлый год и первый квартал 2023-го, "Норникель" справляется с внешними вызовами и демонстрирует при этом устойчивость бизнеса.Однако, аналитики уверены, что дивидендные выплаты за 2022 год будут ниже, чем в 2021-м. Тогда они составили $6,3 млрд, или 2 689 рублей на акцию.При этом решение выплатить дивиденды по итогам года станет важным сигналом о том, что несмотря на политическую турбулентность финансовое положение как самой компании, так и российской экономики в целом остается сильным.Действие акционерного соглашения между "Интерросом" и Русалом, предусматривавшее выплату в виде дивидендов 60% EBITDA, закончилось, напоминает руководитель аналитики в Invest Heroes Александр Сайганов. Крупнейший совладелец и гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин неоднократно заявлял о намерении существенно уменьшить дивидендные выплаты.Выплата дивидендов "Норникелем" станет сигналом для инвесторов: компания – надежный партнер. И это, в свою очередь, может привести к улучшению экономических показателей. Решение может отразиться на российском рынке в целом –привлечь дополнительные инвестиции, в том числе и зарубежные. Это, кстати, одна из приоритетных задач для правительства.Стоит отметить, что бумаги "Норникеля" на позапрошлой неделе прибавили 2,4%. В итоге, "Норникель" стал главным драйвером российского рынка акций той недели – рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов 14 апреля поднялся на 0,42%, до 2554,85 пункта.Как поясняют эксперты, сегодня на рынке порядка 80 процентов оборота делают частные инвесторы – и для них тема дивидендов важная и острая. Если они разочаруются в перспективах, вполне вероятно котировки акций на горизонте в несколько месяцев будут снижаться.Сбер CIB считает, что дивиденды за прошлый год могут составить $1,5 млрд. "Такой размер дивидендов подтвердил бы готовность компании разделять прибыль с миноритарными акционерами даже в сложный период на внешних рынках, поддерживая ее инвестиционную привлекательность", – говорится в обзоре Сбер CIB.Программа-максимумВ пользу более оптимистичного сценария говорит тот факт, что "Норникель" – крупнейший в мире производитель никеля и палладия. И при этом компания не попала под санкции. У нее разветвленная структура производства, включающую не только добычу, но и переработку металлов, а также производство химической продукции. Это позволяет иметь стабильные финансовые показатели и выплачивать дивиденды. Например, рентабельность по EBITDA компании находится на очень комфортном уровне – 52%."С точки зрения заработков, EBITDA, компания могла бы заплатить существенные дивиденды с доходностью 7-10%", – считает Сайганов. Директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко согласен – компания может позволить себе дивидендную доходность в 7%. То есть "Норникель", как считают эксперты, мог бы заплатить $2-3 млрд.Сейчас компания зарабатывает благодаря высоким ценам на металлы, за счет эффективной диверсификации корзины металлов и слабого рубля. Однако, по словам экспертов, говорить наверняка о том, каким путем решит пойти совет директоров "Норникеля", пока рано. Конкретные действия, от которых будет зависеть вероятность и размер выплат акционерам, будут видны совсем скоро.
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экономика
Экономика
Аналитики рассказали, какую "карту" разыграет крупнейший игрок рынка России

Аналитики посоветовали обратить внимание на новости о "Норникеле"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российский фондовый рынок ждет заседания совета директоров "Норильского никеля" 28 апреля, который обсудит в том числе вопрос с рекомендацией дивидендов за прошлый год. И хотя у компании достаточно хорошие показатели, аналитики призывают инвесторов быть готовыми к различным сценариям. Подробнее – в материале РИА Новости.

База отсчета

В новых экономических реалиях для инвесторов и рынка в целом вопрос выплаты дивидендов, как полагают аналитики, приобрел особенную значимость. При снижении публичности, он превратился в индикатор устойчивости бизнеса. Поэтому все следят в первую jочередь за "гигантами".
Судя по результатам операционной деятельности за прошлый год и первый квартал 2023-го, "Норникель" справляется с внешними вызовами и демонстрирует при этом устойчивость бизнеса.
Однако, аналитики уверены, что дивидендные выплаты за 2022 год будут ниже, чем в 2021-м. Тогда они составили $6,3 млрд, или 2 689 рублей на акцию.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНадеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель"
Надеждинский металлургический завод ГМК Норильский никель - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Надеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель"
При этом решение выплатить дивиденды по итогам года станет важным сигналом о том, что несмотря на политическую турбулентность финансовое положение как самой компании, так и российской экономики в целом остается сильным.
Действие акционерного соглашения между "Интерросом" и Русалом, предусматривавшее выплату в виде дивидендов 60% EBITDA, закончилось, напоминает руководитель аналитики в Invest Heroes Александр Сайганов. Крупнейший совладелец и гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин неоднократно заявлял о намерении существенно уменьшить дивидендные выплаты.
Выплата дивидендов "Норникелем" станет сигналом для инвесторов: компания – надежный партнер. И это, в свою очередь, может привести к улучшению экономических показателей. Решение может отразиться на российском рынке в целом –привлечь дополнительные инвестиции, в том числе и зарубежные. Это, кстати, одна из приоритетных задач для правительства.
Стоит отметить, что бумаги "Норникеля" на позапрошлой неделе прибавили 2,4%. В итоге, "Норникель" стал главным драйвером российского рынка акций той недели – рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов 14 апреля поднялся на 0,42%, до 2554,85 пункта.
Как поясняют эксперты, сегодня на рынке порядка 80 процентов оборота делают частные инвесторы – и для них тема дивидендов важная и острая. Если они разочаруются в перспективах, вполне вероятно котировки акций на горизонте в несколько месяцев будут снижаться.
Сбер CIB считает, что дивиденды за прошлый год могут составить $1,5 млрд. "Такой размер дивидендов подтвердил бы готовность компании разделять прибыль с миноритарными акционерами даже в сложный период на внешних рынках, поддерживая ее инвестиционную привлекательность", – говорится в обзоре Сбер CIB.

Программа-максимум

В пользу более оптимистичного сценария говорит тот факт, что "Норникель" – крупнейший в мире производитель никеля и палладия. И при этом компания не попала под санкции. У нее разветвленная структура производства, включающую не только добычу, но и переработку металлов, а также производство химической продукции. Это позволяет иметь стабильные финансовые показатели и выплачивать дивиденды. Например, рентабельность по EBITDA компании находится на очень комфортном уровне – 52%.
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"С точки зрения заработков, EBITDA, компания могла бы заплатить существенные дивиденды с доходностью 7-10%", – считает Сайганов.
Директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко согласен – компания может позволить себе дивидендную доходность в 7%. То есть "Норникель", как считают эксперты, мог бы заплатить $2-3 млрд.
Сейчас компания зарабатывает благодаря высоким ценам на металлы, за счет эффективной диверсификации корзины металлов и слабого рубля. Однако, по словам экспертов, говорить наверняка о том, каким путем решит пойти совет директоров "Норникеля", пока рано. Конкретные действия, от которых будет зависеть вероятность и размер выплат акционерам, будут видны совсем скоро.
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