https://ria.ru/20230427/dispanserizatsiya-1868145362.html

Цивилев поручил минздраву Кузбасса провести диспансеризацию школьников

Цивилев поручил минздраву Кузбасса провести диспансеризацию школьников - РИА Новости, 27.04.2023

Цивилев поручил минздраву Кузбасса провести диспансеризацию школьников

Губернатор Сергей Цивилев поручил региональному минздраву провести диспансеризацию всех школьников региона, сообщает пресс-служба администрации правительства... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:40

2023-04-27T14:40

2023-04-27T14:40

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Сергей Цивилев поручил региональному минздраву провести диспансеризацию всех школьников региона, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области. "В Кузбассе продолжаются профилактические осмотры школьников. Почти 200 тысяч детей уже побывали на приеме у медицинских специалистов. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева до начала летних каникул диспансеризацию должны пройти как минимум 300 тысяч кузбасских школьников, чтобы к началу следующего учебного года юные жители региона с выявленными проблемами здоровья могли получить курс лечения, восстановительной реабилитации, набраться сил", - говорится в сообщении. "Нам сейчас очень важно сохранить здоровье подрастающего поколения, в школах и поликлиниках проходят профилактические осмотры детей. Как показывает опыт набора ребят в Президентское кадетское училище, большая часть кандидатов не проходят по здоровью. Причем обнаруженные заболевания можно вылечить быстро и без последствий, именно поэтому к диспансеризации детей необходимо подходить самым серьезным образом. Мы обязаны заботиться о здоровье детей", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что ежегодные профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся по графику, согласованному с директорами школ. От возраста ребенка зависит, какие именно специалисты его осмотрят. Если при медосмотре появятся подозрения на заболевание, врачи назначат дополнительные анализы и консультации. Как отмечают специалисты, среди выявленных патологий у школьников на первом месте - заболевания костно-мышечной системы (нарушение осанки, плоскостопие), на втором - нарушение зрения. Сегодня осмотр офтальмолога, невролога, эндокринолога и ортопеда прошли учащиеся гимназии № 21 Кемерова. Обследование проходило в медпункте прямо на территории образовательной организации, поэтому школьникам не пришлось надолго отрываться от учебного процесса для посещения поликлиники. Результат профилактического осмотра - определение группы здоровья, группы для занятия физкультурой, а при выявлении заболевания - назначение лечения и постановка ребенка на диспансерный учет. Как уточняется, за прошлый год профилактические осмотры прошли почти 500 тысяч кузбасских детей.

https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html

https://ria.ru/20230410/dispanserizatsiya-1864199061.html

кемеровская область

кемерово

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кемеровская область, кемерово, сергей цивилев