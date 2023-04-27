https://ria.ru/20230427/dacha-1868006285.html
Дачникам рассказали, что нельзя делать на участке
Дачникам рассказали, что нельзя делать на участке - РИА Новости, 27.04.2023
Дачникам рассказали, что нельзя делать на участке
Дачный сезон может принести не только отдых, но и немалый штраф, если не знать некоторых правил, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T02:17
2023-04-27T02:17
2023-04-27T02:17
общество
елена кудерко
дача
дача
россия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Дачный сезон может принести не только отдых, но и немалый штраф, если не знать некоторых правил, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.На участках необходимо обеспечивать удаление сорняков и сухостоя, чтобы сохранить плодородный слой почвы. За неисполнение владельца могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей в зависимости от местности и вида растения.За свалку с бытовым мусором на участке придется заплатить одну-две тысячи рублей. Под контролем государства находятся даже дачные туалеты — кабинка должна быть оснащена герметичным баком. Ее следует располагать минимум в 12 метрах от построек. За несоблюдение могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей, а строение заставят демонтировать. Мойка и ремонт машины в чистой природной зоне также запрещены, в противном случае может грозить наказание на сумму от одной до пяти тысяч рублей.
https://ria.ru/20230424/shtrafy-1867356226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена кудерко, дача, дача, россия
Общество, Елена Кудерко, Дача, дача, Россия
Дачникам рассказали, что нельзя делать на участке
Юрист Кудерко предупредила о штрафе в пять тысяч рублей за неправильный туалет на даче