https://ria.ru/20230427/dacha-1868006285.html

Дачникам рассказали, что нельзя делать на участке

Дачникам рассказали, что нельзя делать на участке - РИА Новости, 27.04.2023

Дачникам рассказали, что нельзя делать на участке

Дачный сезон может принести не только отдых, но и немалый штраф, если не знать некоторых правил, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:17

2023-04-27T02:17

2023-04-27T02:17

общество

елена кудерко

дача

дача

россия

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Дачный сезон может принести не только отдых, но и немалый штраф, если не знать некоторых правил, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.На участках необходимо обеспечивать удаление сорняков и сухостоя, чтобы сохранить плодородный слой почвы. За неисполнение владельца могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей в зависимости от местности и вида растения.За свалку с бытовым мусором на участке придется заплатить одну-две тысячи рублей. Под контролем государства находятся даже дачные туалеты — кабинка должна быть оснащена герметичным баком. Ее следует располагать минимум в 12 метрах от построек. За несоблюдение могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей, а строение заставят демонтировать. Мойка и ремонт машины в чистой природной зоне также запрещены, в противном случае может грозить наказание на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20230424/shtrafy-1867356226.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, елена кудерко, дача, дача, россия