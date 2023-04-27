На территории Кургана ввели режим ЧС
На территории Кургана из-за лесных пожаров с 27 апреля ввели режим ЧС
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкДорога к станице Логоушка в Курганской области, где природный пожар с сухой травы перекинулся на дома
Дорога к станице Логоушка в Курганской области, где природный пожар с сухой травы перекинулся на дома
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории города Кургана с 27 апреля из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.
По ее данным, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана.
"Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС. На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства. Правительство Курганской области, региональное МЧС, администрации Кургана и Кетовского округа совместно предпринимают максимум усилий по ликвидации пожаров", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что губернатор региона Вадим Шумков переговорил с министром МЧС Александром Куренковым и руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым и запросил дополнительную поддержку для борьбы с пожарами.
К месту пожара в деревне Логоушка вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, добавляет пресс-служба.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях.
К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.