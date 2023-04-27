https://ria.ru/20230427/chs-1868243644.html

На территории Кургана ввели режим ЧС

На территории Кургана ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023

На территории Кургана ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на территории города Кургана с 27 апреля из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства Курганской области. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:11

2023-04-27T18:11

2023-04-27T18:20

курган

курганская область

россия

вадим шумков

иван советников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

ми-8 амтш

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории города Кургана с 27 апреля из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.По ее данным, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана."Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС. На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства. Правительство Курганской области, региональное МЧС, администрации Кургана и Кетовского округа совместно предпринимают максимум усилий по ликвидации пожаров", - говорится в сообщении.Пресс-служба напомнила, что губернатор региона Вадим Шумков переговорил с министром МЧС Александром Куренковым и руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым и запросил дополнительную поддержку для борьбы с пожарами.К месту пожара в деревне Логоушка вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, добавляет пресс-служба.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях.К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html

https://ria.ru/20230414/primore-1865228648.html

курган

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курган, курганская область, россия, вадим шумков, иван советников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), ми-8 амтш, александр куренков (мчс)