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На территории Кургана ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023
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18:11 27.04.2023 (обновлено: 18:20 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/chs-1868243644.html
На территории Кургана ввели режим ЧС
На территории Кургана ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023
На территории Кургана ввели режим ЧС
Режим ЧС введен на территории города Кургана с 27 апреля из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства Курганской области. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:11
2023-04-27T18:20
курган
курганская область
россия
вадим шумков
иван советников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
ми-8 амтш
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории города Кургана с 27 апреля из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.По ее данным, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана."Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС. На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства. Правительство Курганской области, региональное МЧС, администрации Кургана и Кетовского округа совместно предпринимают максимум усилий по ликвидации пожаров", - говорится в сообщении.Пресс-служба напомнила, что губернатор региона Вадим Шумков переговорил с министром МЧС Александром Куренковым и руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым и запросил дополнительную поддержку для борьбы с пожарами.К месту пожара в деревне Логоушка вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, добавляет пресс-служба.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях.К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html
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курган, курганская область, россия, вадим шумков, иван советников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), ми-8 амтш, александр куренков (мчс)
Курган, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Иван Советников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Ми-8 АМТШ, Александр Куренков (МЧС)
На территории Кургана ввели режим ЧС

На территории Кургана из-за лесных пожаров с 27 апреля ввели режим ЧС

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкДорога к станице Логоушка в Курганской области, где природный пожар с сухой травы перекинулся на дома
Дорога к станице Логоушка в Курганской области, где природный пожар с сухой травы перекинулся на дома - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Дорога к станице Логоушка в Курганской области, где природный пожар с сухой травы перекинулся на дома
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории города Кургана с 27 апреля из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.
По ее данным, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана.
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"Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС. На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства. Правительство Курганской области, региональное МЧС, администрации Кургана и Кетовского округа совместно предпринимают максимум усилий по ликвидации пожаров", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что губернатор региона Вадим Шумков переговорил с министром МЧС Александром Куренковым и руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым и запросил дополнительную поддержку для борьбы с пожарами.
К месту пожара в деревне Логоушка вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, добавляет пресс-служба.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях.
К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
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КурганКурганская областьРоссияВадим ШумковИван СоветниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Ми-8 АМТШАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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