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Глава Кубани принял отставку вице-губернатора - РИА Новости, 27.04.2023
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08:54 27.04.2023
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Глава Кубани принял отставку вице-губернатора
Глава Кубани принял отставку вице-губернатора - РИА Новости, 27.04.2023
Глава Кубани принял отставку вице-губернатора
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку заместителя губернатора Игоря Чагаева в связи с его переходом на другую работу, сообщает... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:54
2023-04-27T08:54
политика
краснодарский край
херсонская область
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку заместителя губернатора Игоря Чагаева в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Уточняется, что Чагаев занимал пост вице-губернатора Краснодарского края с 2020 года. Он курировал вопросы внутренней политики региона. Ранее "ФедералПресс" сообщил, что Чагаев перейдет работать в Херсонскую область на должность, также отвечающую за внутреннюю политику региона.
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политика, краснодарский край, херсонская область , вениамин кондратьев
Политика, Краснодарский край, Херсонская область , Вениамин Кондратьев
Глава Кубани принял отставку вице-губернатора

Глава Кубани Кондратьев принял отставку вице-губернатора Чагаева из-за смены места работы

© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Портфель чиновника. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку заместителя губернатора Игоря Чагаева в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
«
"Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в связи с переходом на другую работу. Вениамин Кондратьев принял его отставку. Глава региона подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Чагаев занимал пост вице-губернатора Краснодарского края с 2020 года. Он курировал вопросы внутренней политики региона.
Ранее "ФедералПресс" сообщил, что Чагаев перейдет работать в Херсонскую область на должность, также отвечающую за внутреннюю политику региона.
 
ПолитикаКраснодарский крайХерсонская областьВениамин Кондратьев
 
 
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