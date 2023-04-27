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Глава Кубани принял отставку вице-губернатора

Глава Кубани принял отставку вице-губернатора - РИА Новости, 27.04.2023

Глава Кубани принял отставку вице-губернатора

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку заместителя губернатора Игоря Чагаева в связи с его переходом на другую работу, сообщает... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:54

2023-04-27T08:54

2023-04-27T08:54

политика

краснодарский край

херсонская область

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку заместителя губернатора Игоря Чагаева в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Уточняется, что Чагаев занимал пост вице-губернатора Краснодарского края с 2020 года. Он курировал вопросы внутренней политики региона. Ранее "ФедералПресс" сообщил, что Чагаев перейдет работать в Херсонскую область на должность, также отвечающую за внутреннюю политику региона.

краснодарский край

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, краснодарский край, херсонская область , вениамин кондратьев