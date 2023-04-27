https://ria.ru/20230427/bpla-1868308098.html
Путин призвал поддерживать отечественные наработки по беспилотникам
Путин призвал поддерживать отечественные наработки по беспилотникам - РИА Новости, 27.04.2023
Путин призвал поддерживать отечественные наработки по беспилотникам
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем призвал поддерживать эффективные отечественные... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:49
2023-04-27T23:49
2023-04-27T23:49
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем призвал поддерживать эффективные отечественные наработки по беспилотникам, так как это позволит обеспечить суверенитет. Один из участников встречи рассказал, что в конце 2022 было завершено тестирование российского протокола связи, который работает лучше чем TCP/IP, и попросил поддержать отечественную разработку, чтобы перестать зависеть от американских технологий. "Максим Станиславович (Орешкин, помощник президента РФ - ред.), с коллегами поговорите, потом мне отдельно все это доложите, надо помочь обязательно. Если действительно у вас более продвинутые есть предложения, свои собственные, то, конечно, надо сделать все, чтобы их поддержать. Ну, а как же! Это и суверенитет технологический, конкурентоспособность и независимость", - сказал Путин. Президент добавил, что просит Орешкина поработать с авторами отечественной наработки, чтобы потом вместе решить, "какие шаги нужно конкретные предпринять". "Обязательно будем помогать", - заверил Путин.
https://ria.ru/20230306/dron-1856041957.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, бпла
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, БПЛА
Путин призвал поддерживать отечественные наработки по беспилотникам
Путин: надо поддерживать эффективные наработки России по БПЛА, это обеспечит суверенитет
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем призвал поддерживать эффективные отечественные наработки по беспилотникам, так как это позволит обеспечить суверенитет.
Один из участников встречи рассказал, что в конце 2022 было завершено тестирование российского протокола связи, который работает лучше чем TCP/IP, и попросил поддержать отечественную разработку, чтобы перестать зависеть от американских технологий.
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"Максим Станиславович (Орешкин, помощник президента РФ - ред.), с коллегами поговорите, потом мне отдельно все это доложите, надо помочь обязательно. Если действительно у вас более продвинутые есть предложения, свои собственные, то, конечно, надо сделать все, чтобы их поддержать. Ну, а как же! Это и суверенитет технологический, конкурентоспособность и независимость", - сказал Путин.
Президент добавил, что просит Орешкина поработать с авторами отечественной наработки, чтобы потом вместе решить, "какие шаги нужно конкретные предпринять".
"Обязательно будем помогать", - заверил Путин.
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