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Режим секретности не должен мешать беспилотной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
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23:21 27.04.2023 (обновлено: 23:36 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/bpla-1868306260.html
Режим секретности не должен мешать беспилотной сфере, заявил Путин
Режим секретности не должен мешать беспилотной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2023
Режим секретности не должен мешать беспилотной сфере, заявил Путин
Безопасность и секретность должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:21
2023-04-27T23:36
владимир путин
безопасность
бпла
россия
технологии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Безопасность и секретность должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, безопасность и режим секретности должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию. Мы прежде всего должны делать упор на развитие, а те, кто думает над обеспечением режима секретности и безопасности, должны думать о том, как обеспечить эти важнейшие направления государственной деятельности - безопасность и секретность. Но не мешая развитию", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.Он добавил, что предложения по технологическому развитию должны внедряться и по мере внедрения таких предложений необходимо думать о том, как обеспечить и безопасность, и секретность.Путин в четверг посещает индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html
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владимир путин, безопасность, бпла, россия, технологии
Владимир Путин, Безопасность, БПЛА, Россия, Технологии
Режим секретности не должен мешать беспилотной сфере, заявил Путин

Путин: безопасность и режим секретности не должны мешать развитию беспилотной сферы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Безопасность и секретность должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию сферы беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, безопасность и режим секретности должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию. Мы прежде всего должны делать упор на развитие, а те, кто думает над обеспечением режима секретности и безопасности, должны думать о том, как обеспечить эти важнейшие направления государственной деятельности - безопасность и секретность. Но не мешая развитию", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
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Он добавил, что предложения по технологическому развитию должны внедряться и по мере внедрения таких предложений необходимо думать о том, как обеспечить и безопасность, и секретность.
«
"Но не мешая развитию, вот что очень важно. Это подчас непростая задача. Нужно работать и думать именно в этом ключе, а не просто запрещать, потому что секретно", - отметил Путин.
Путин в четверг посещает индустриальный парк "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.
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