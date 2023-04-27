https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html

"У следователей несколько вариантов". Что ждет Елену Блиновскую

"У следователей несколько вариантов". Что ждет Елену Блиновскую - РИА Новости, 27.04.2023

"У следователей несколько вариантов". Что ждет Елену Блиновскую

Против блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело. Автора знаменитых "марафонов желаний" подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. О... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:20

2023-04-27T18:20

2023-04-27T18:47

ташкент

россия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

филипп киркоров

вциом

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Сергей Андреев. Против блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело. Автора знаменитых "марафонов желаний" подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. О громком деле — в материале РИА Новости.Черный "майбах" на границеПлотный график на месяцы вперед, тысячи клиентов, миллионы рублей — у Блиновской было намечено очередное выступление в Ташкенте на 28 апреля. Билеты стоили от 90 до 780 долларов. Раскупили почти сразу.А тем, кто не смог увидеть ее вживую, предлагали "финансовый марафон" — минимум десять тысяч рублей за несколько вебинаров. Именно на таких "онлайн-забегах" блогер и заработала состояние.Теперь, наверное, все придется отменить. По крайней мере, на ближайшее время. Следственный комитет России возбудил против "звезды соцсетей" уголовное дело об уклонении от налогов и легализации денежных средств. По данным СК, Блиновская "дробила" свой бизнес, чтобы занизить доходы от продажи курсов и, соответственно, отдать в казну меньше денег.Ее задержали на погранпункте Красная Горка в Смоленской области, на трассе в Минск, куда она направлялась, чтобы улететь в Узбекистан. Если судить по опубликованному СК видео, Блиновская ехала в аэропорт на "майбахе". Вез ее личный водитель, рядом с ним — охранник.Одним предметом роскоши дело не ограничилось. Следователи опубликовали запись обыска в закрытом элитном коттеджном поселке "Миллениум парк". Недвижимости там — от 35 до 800 миллионов рублей. На кадрах — дорогие автомобили и мотоциклы, а также огромный гардероб блогера.Космическая прибыльВсе это — за счет тех самых "марафонов желаний". Клиентам помогают, как следует из рекламы, "достичь поставленных целей" и "прийти к мечте" с помощью различных психологических приемов. Участники выполняли определенные задания, преодолевая различные "уровни". В основном — в соцсети Instagram* или мессенджере WhatsApp.Уроженка Ярославля Елена Блиновская по образованию — экономист. Работала секретарем в рекламном агентстве, потом открыла свадебный салон. Выйдя замуж, по собственному признанию, "с головой погрузилась в материнство".Первые "марафоны" состоялись в 2015-м. Диплом по психологии блогер получила лишь через два года.В интернете активно обсуждали, что за основу она взяла аналогичные "тренинги" зарубежных коучей. Но обвинения в плагиате не помешали популярности. К 2022-му, согласно опросу ВЦИОМ, курсы прошел каждый 20-й россиянин. Стоимость одного такого "марафона" достигает сотен тысяч рублей. Некоторые брали кредиты.Forbes оценивал ее выручку в 2020-м в 330 миллионов рублей, прибыль — в 200 миллионов. Блогер не раскрывает доходы. В интервью Ксении Собчак она сообщила, что платит огромные налоги — "не один десяток миллионов". При этом бизнесом занимается и ее супруг Алексей Блиновский. И, как сказали в СК, еще несколько "неустановленных лиц".Именно они, по данным следствия, помогали уклоняться от налогов. Блогер задолжала казне 918 миллионов — за 2019-2021 годы. И, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ", незаконно получила 43 миллиона рублей. Деньги "отмыла", купив мужу автомобиль, оборудование для его фирмы, оплатив выступление артиста и праздничное мероприятие в августе 2021-го.Речь идет о 40-летнем юбилее, который автор тренингов отметила на Алтае. На торжество, обошедшееся, по ее же словам, в 119 миллионов рублей, приехали звезды — в том числе Филипп Киркоров, группа "Звери", телеведущая Ксения Бородина, рэпер Jah Khalib, певица Нюша и другие. Мероприятие стало скандальным."Хочет лишь заработать"Скандалы постоянно сопровождают и "марафоны". На страницах с рекламой тренингов — преимущественно комментарии. "Я научилась правильно загадывать желания — и это работает!" — признается Екатерина.Участники курсов жалуются, что негативные отзывы тут же удаляются (сама блогер это опровергала). А их хватает."Из всех ее аудио сквозило желание заработать деньги. Вела себя высокомерно, приводила примеры, далекие, на мой взгляд, от переживаний обычных людей. Так, она рассказывала, что очень хотела дорогую машину вроде BMW. Потом разрешила себе желать большего и пожелала "бентли" с белым кожаным салоном. А потом муж купил ей машину: желание сбылось", — говорит Татьяна.Если бы не черная полоса в жизни, она бы даже не подумала потратить четыре тысячи рублей на курс. Считает, что тренинги рассчитаны как раз на тех, "кто в состоянии неопределенности".Со временем курсы стали обещать не только "исполнение желаний", но и "раскрытие сексуальности", укрепление семейных отношений, дружбы и так далее. У Блиновской появились последователи. Она же продвигала свой образ — например, продюсировала фильм "Марафон желаний", где сыграла камео.Именно эта картина побудила Инну Щербань заплатить за курсы. И они ее сильно разочаровали. "Она просто нахватала эти практики из разных источников. Воздушный шарик, в который нужно засунуть записку с желаниями, а затем отправить в воздух в конце марафона. Вы серьезно? Это же просто издевательство!" — возмущается девушка.Дальнейшие мерыСК не сообщал о дальнейших мерах. "Вероятно, что Блиновскую оставят под домашним арестом и запретят совершать определенные действия. Но могут и отправить в СИЗО на время расследования", — поясняет адвокат Владимир Шалаев.Речь идет о двух статьях УК: вторая часть 198 и пункт "б" четвертой части 174.1."Теоретически в случае обвинительного приговора, если суд решит применить полное сложение наказаний, грозит до десяти лет лишения свободы. Но частичное сложение наказаний бывает чаще", — добавляет адвокат Дмитрий Аграновский.К тому же она, по его словам, может частично погасить ущерб. Однако сама история, скорее всего, будет еще долго оставаться в центре внимания.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868129913.html

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ташкент, россия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), филипп киркоров, вциом