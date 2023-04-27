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Путин поручил поставить выпуск перспективных БПЛА на поток - РИА Новости, 28.04.2023
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23:53 27.04.2023 (обновлено: 00:52 28.04.2023)
https://ria.ru/20230427/bespilotniki-1868308367.html
Путин поручил поставить выпуск перспективных БПЛА на поток
Путин поручил поставить выпуск перспективных БПЛА на поток - РИА Новости, 28.04.2023
Путин поручил поставить выпуск перспективных БПЛА на поток
Выпуск перспективных БПЛА должен быть поставлен на поток, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-27T23:53
2023-04-28T00:52
россия
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Выпуск перспективных БПЛА должен быть поставлен на поток, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.Президент России подчеркнул, что нужно максимально локализовать разработку и производство собственных прорывных технологий и элементной базы."Поставить выпуск перспективных, конкурентных моделей на поток", — сказал он.Путин отметил, что в целом, по оценкам экспертов, объем отечественного рынка только гражданских беспилотников оценивался в 500 миллионов рублей."Но на мое замечание о том, что это будет минимум триллион, никто возражать не стал", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.
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россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
Путин поручил поставить выпуск перспективных БПЛА на поток

Путин оценил перспективы отрасли и призвал поставить выпуск перспективных БПЛА на поток

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Выпуск перспективных БПЛА должен быть поставлен на поток, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
«

"Я убежден, что в такой критически значимой сфере, как беспилотная авиация, у нас есть потенциал, чтобы обеспечить необходимый уровень технологического суверенитета. И, честно говоря, вот это как раз та сфера, где мы можем и должны не просто импортозамещать что-то, а идти на шаг впереди наших конкурентов", — сказал он.

Президент России подчеркнул, что нужно максимально локализовать разработку и производство собственных прорывных технологий и элементной базы.
"Поставить выпуск перспективных, конкурентных моделей на поток", — сказал он.
Путин отметил, что в целом, по оценкам экспертов, объем отечественного рынка только гражданских беспилотников оценивался в 500 миллионов рублей.
"Но на мое замечание о том, что это будет минимум триллион, никто возражать не стал", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Путин призвал поддерживать отечественные наработки по беспилотникам
Вчера, 23:49
 
РоссияЭкономикаТехнологииВладимир Путин
 
 
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