https://ria.ru/20230427/bespilotniki-1868307927.html
Путин поручил Минтрансу подготовить предложения по отрасли БПЛА
Путин поручил Минтрансу подготовить предложения по отрасли БПЛА - РИА Новости, 27.04.2023
Путин поручил Минтрансу подготовить предложения по отрасли БПЛА
Минтранс РФ должен подготовить предложения по подчиненности отрасли беспилотных летательных аппаратов Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:46
2023-04-27T23:46
2023-04-27T23:46
экономика
россия
владимир путин
виталий савельев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минтранс РФ должен подготовить предложения по подчиненности отрасли беспилотных летательных аппаратов Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана, сказал президент РФ Владимир Путин. "Нужно коренным образом изменить работу. Не просто что-то улучшить. а коренным образом изменить. Нужно переходить на цифровизацию организации воздушного движения. Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это, если нет, то нам придется создать какую-то параллельную организацию", - заявил Путин на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем. Глава государства обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой представить соответствующие предложения. "Виталий Геннадиевич, я вас попрошу, вот обязательно подумайте над этим, и я жду от вас предложения, как организовать эту работу - или в рамках Росавиации, или что-то сделать все-таки отдельное", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230427/bpla-1868306260.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, виталий савельев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Путин поручил Минтрансу подготовить предложения по отрасли БПЛА
Путин: Минтранс должен подготовить предложения по подчиненности отрасли БПЛА Росавиации
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минтранс РФ должен подготовить предложения по подчиненности отрасли беспилотных летательных аппаратов Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Нужно коренным образом изменить работу. Не просто что-то улучшить. а коренным образом изменить. Нужно переходить на цифровизацию организации воздушного движения. Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это, если нет, то нам придется создать какую-то параллельную организацию", - заявил Путин на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
Глава государства обратился к министру транспорта Виталию Савельеву
с просьбой представить соответствующие предложения.
"Виталий Геннадиевич, я вас попрошу, вот обязательно подумайте над этим, и я жду от вас предложения, как организовать эту работу - или в рамках Росавиации, или что-то сделать все-таки отдельное", - сказал Путин.
Режим секретности не должен мешать беспилотной сфере, заявил Путин