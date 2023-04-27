https://ria.ru/20230427/bespilotniki-1868307927.html

Путин поручил Минтрансу подготовить предложения по отрасли БПЛА

Путин поручил Минтрансу подготовить предложения по отрасли БПЛА - РИА Новости, 27.04.2023

Путин поручил Минтрансу подготовить предложения по отрасли БПЛА

Минтранс РФ должен подготовить предложения по подчиненности отрасли беспилотных летательных аппаратов Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:46

2023-04-27T23:46

2023-04-27T23:46

экономика

россия

владимир путин

виталий савельев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868293397_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_cfb050bef93832a7f62f5e70a15163e0.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минтранс РФ должен подготовить предложения по подчиненности отрасли беспилотных летательных аппаратов Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана, сказал президент РФ Владимир Путин. "Нужно коренным образом изменить работу. Не просто что-то улучшить. а коренным образом изменить. Нужно переходить на цифровизацию организации воздушного движения. Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это, если нет, то нам придется создать какую-то параллельную организацию", - заявил Путин на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем. Глава государства обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой представить соответствующие предложения. "Виталий Геннадиевич, я вас попрошу, вот обязательно подумайте над этим, и я жду от вас предложения, как организовать эту работу - или в рамках Росавиации, или что-то сделать все-таки отдельное", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230427/bpla-1868306260.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, виталий савельев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)