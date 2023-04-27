https://ria.ru/20230427/belgorod-1868297962.html

Гладков вручил ключи от квартир потерявшим жилье белгородским семьям

Гладков вручил ключи от квартир потерявшим жилье белгородским семьям - РИА Новости, 27.04.2023

Гладков вручил ключи от квартир потерявшим жилье белгородским семьям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг вручил ключи от новых квартир 42 семьям, которые потеряли жилье в результате обстрелов украинских... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:21

2023-04-27T22:21

2023-04-27T22:21

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг вручил ключи от новых квартир 42 семьям, которые потеряли жилье в результате обстрелов украинских войск, сообщила пресс-служба правительства региона. В Белгородской области с февраля 2023 года выполняют поручение президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса тех семей, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны украинских войск, а также переселены из зоны ЧС. "В Белгородской государственной филармонии состоялась торжественная церемония вручения ключей от нового жилья 42 семьям региона из пяти муниципалитетов, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны украинских войск", - говорится в сообщении. Глава региона Гладков лично вручил ключи семьям-новоселам. "Хотелось бы видеть сегодня не только ваши 42 семьи, которые уже определились с вариантами конкретного нового жилья, а все 1,7 тысячи, которым мы должны помочь решить жилищную проблему. Все вы оказались в достаточно сложной ситуации, с которой не сталкивались никогда прежде", - сказал Гладков. Он отметил, что семьи благодаря решению президента РФ Владимира Путина получили право на безвозмездное пользование новым жильём. "У вас есть возможность оформить его в свою собственность. На сегодняшний день 700 семей уже понимают, в какие квартиры они въедут. Остаются еще чуть более 500 семей, которые получили извещения и приняли решение, что согласны на переезд, но пока определяются с выбором, где будет находиться их новое жилье, будет ли это квартира или дом аналогичный по площади", - пояснил глава региона, добавив, что сейчас важно помочь тем, кто живёт у родственников, у знакомых, помочь обрести своё жильё. Сразу после завершения торжественной церемонии губернатор Белгородской области и министр строительства Оксана Козлитина отправились в микрорайон Восточный в областном центре. Там в новом многоквартирном доме готовые квартиры получили две семьи из приграничного Краснояружского района. По данным пресс-службы правительства региона, в общей сложности в этом районе выбрали себе новое жилье уже 80 семей, переселенные из приграничья Белгородской области. "Мы, конечно, очень ждали того момента, когда уже сможем переехать в свой новый дом. Прошлое жилье покинули осенью 2022 года, больше там и не были, потому что небезопасно. Администрации нашего района спасибо, потому что помогали с подбором квартир, показали много вариантов нам. Спасибо губернатору нашему за поддержку в сложное время", - поделились мнением семьи-новоселы, слова которых приводит пресс-служба. По поручению президента РФ Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений для пострадавших жителей приграничья. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС. Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников.

https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html

https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html

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белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, россия