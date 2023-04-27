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Румыния закупит 18 беспилотников "Байрактар", заявил посол Турции
Румыния закупит 18 беспилотников "Байрактар", заявил посол Турции - РИА Новости, 27.04.2023
Румыния закупит 18 беспилотников "Байрактар", заявил посол Турции
Румыния приобретет 18 беспилотников "Байрактар" за 321 миллион долларов, сообщил посол Турции в Бухаресте Озгур Киванч Алтан. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:03
2023-04-27T15:03
2023-04-27T15:03
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Румыния приобретет 18 беспилотников "Байрактар" за 321 миллион долларов, сообщил посол Турции в Бухаресте Озгур Киванч Алтан. Министерство обороны Румынии в сентябре прошлого года опубликовало заявку о намерении закупить беспилотники "Байрактар" на сумму около 300 миллионов долларов. Ведомство ожидало одобрения румынского парламента. "Румыния, друг, черноморский сосед и союзник НАТО, добавляет Bayraktar TB2 SİHA в свой инвентарь. Этот стратегический потенциал, благодаря которому было выиграно много сражений, является новым признаком нашего стратегического партнерства с Румынией", - написал Киванч Алтан в Twitter. Согласно опубликованной заявке минобороны, речь идет о закупке трех систем дронов, каждая по шесть платформ, их общая стоимость составит 321 миллион долларов. Беспилотники поступят на вооружение сухопутных войск Румынии. Увеличение бюджета минобороны до 2,5% ВВП создало условия для инициирования программ, необходимых для ускорения модернизации румынской армии. Запрос правительства был направлен в парламентские комитеты по обороне.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868105800.html
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в мире, румыния, турция, бухарест, нато, bayraktar
В мире, Румыния, Турция, Бухарест, НАТО, Bayraktar
Румыния закупит 18 беспилотников "Байрактар", заявил посол Турции
Посол Турции Алтан: Румыния закупит 18 беспилотников Bayraktar за 321 миллион долларов