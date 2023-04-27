https://ria.ru/20230427/bayden-1868007185.html

Эксперты перечислили факторы, от которых зависит победа Байдена на выборах

Эксперты перечислили факторы, от которых зависит победа Байдена на выборах - РИА Новости, 27.04.2023

Эксперты перечислили факторы, от которых зависит победа Байдена на выборах

Перспективы переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок в 2024 году будут зависеть от его успеха в предотвращении рецессии в американской экономике,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:46

2023-04-27T00:46

2023-04-27T01:07

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Перспективы переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок в 2024 году будут зависеть от его успеха в предотвращении рецессии в американской экономике, развития ситуации на Украине, а также действий бывшего главы государства Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Разумный шансВо вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт своей избирательной кампании. Несмотря на критику и низкие рейтинги в опросах общественного мнения, у Байдена сохраняются шансы выиграть президентские выборы, заявил РИА Новости профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн. "У него шансы 50 на 50 быть переизбранным, хотя они возрастут, если Трамп станет его главным конкурентом", - сообщил Хорн, подчеркнув, что перспективы Байдена, в конечном итоге, будут зависеть от его результатов в экономике и украинском кризисе. "Ухудшение или обострение... на Украине может поставить под угрозу его шансы", - признается эксперт. Хорн отметил, что "по иронии судьбы", губернатор Флориды Рон ДеСантис имеет больше шансов победить Байдена, но на данный момент отстает в рейтингах от Трампа. Экономика жизненно важнаФинансовый аналитик и историк Мартин Хатчинсон разделяет мнение о том, что экономические показатели перед выборами окажутся жизненно важными для Байдена. "Шанс быть переизбранным зависит от состояния экономики. Если мы получим существенную рецессию, ему конец", - заключил он. Однако даже в том случае, если ситуация в экономике и других проблемных областях ухудшится, у Байдена все равно остается шанс победить, считает Хатчинсон. "(Байден) Вероятно, все еще будет иметь 10-процентный шанс на переизбрание, потому что республиканцы могут… спровоцировать массовое восстание против Трампа", - указал он. Вместе с тем, по словам эксперта, Байден намеренно заявил о намерении вновь баллотироваться более чем за полтора года до выборов, чтобы не допустить появления серьезного соперника в своей же Демократической партии. "Сейчас то же самое время, что и в 2019 году. Если бы он отложил (объявление о своем выдвижении - ред.), то шансы на появление серьезного соперника-демократа увеличились бы. Объявление сейчас предвосхищает это", - сказал он. Хатчинсон отметил, что как действующий президент, Байден будет пользоваться преимуществом, не участвуя в дебатах с другими кандидатами от собственной партии, которые ему придется терпеть с республиканцами. Он также считает, что если Трамп станет кандидатом в президенты от республиканцев в третий раз подряд, демократы будут стремиться не подвергать Байдена болезненным дебатам с ним. "Демократы найдут способ не вести дебатов с Трампом на всеобщих выборах", - отметил он. Контраст с ТрампомПрофессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли признается, что многие демократы приветствовали бы еще одну президентскую кампанию Трампа, поскольку это может привести к повторной победе над ним. "Стратегия демократов состоит в том, чтобы размахивать красным флагом перед Трампом... заявление Байдена является частью этого", - заявил он. Байден также выиграет, поскольку его будут воспринимать как относительно умеренного кандидата, в то время как Трамп останется "аутсайдером и экстремистом", заметил Бакли. "Байден занимает хорошие позиции в гонке против Трампа, потому что все остальные в партии слишком левые. То, что Байден предлагает избирателям, - это облик умеренности", - подчеркнул он. Тем не менее, Трамп может еще раз превзойти ожидания, как он уже делал раньше в своей политической карьере. УкраинаУкраина - это еще один фактор, который может повлиять на перспективы переизбрания Байдена, заявил РИА Новости известный историк и политический обозреватель Дэн Лазар. По его мнению, действующая администрация заинтересована в "победе на Украине или по крайней мере сохранении тупиковой ситуации", прогнозируя дальнейшую эскалацию на этом направлении. "Я бы поставил на дальнейшее ухудшение. Ситуация на Украине становится все более опасной, и я думаю, глупо представлять, что будет продолжаться как есть еще полтора года. Москва может уступить, хотя я думаю, что, скорее всего, сдастся Киев", - сообщил он. Лазар указал, что в этом случае, у Байдена будет серьезный кризис, который "он может не пережить". По словам эксперта, то же самое касается Китая и Тайваня, где США нужен "мир или, по крайней мере, отсутствие войны".

https://ria.ru/20230426/bayden-1867918965.html

https://ria.ru/20221211/ekonomika-1837930008.html

https://ria.ru/20230425/ssha-1867540744.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749116.html

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в мире, украина, джо байден, дональд трамп, рон десантис, москва, флорида