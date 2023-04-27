https://ria.ru/20230427/arkheologiya-1867853293.html

В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску

В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску - РИА Новости, 27.04.2023

В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску

В японской префектуре Осака нашли 1800-летнюю маску, пишет Heritage Daily. Она сделана из кедра. Наткнулись на нее в ходе работ по расширению монорельсовой... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:00

2023-04-27T04:00

2023-04-27T04:00

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япония

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В японской префектуре Осака нашли 1800-летнюю маску, пишет Heritage Daily. Она сделана из кедра. Наткнулись на нее в ходе работ по расширению монорельсовой дороги в городе Хигасиосака. Артефакт высотой 30 сантиметров, и шириной 18 сантиметров. "Думаю, что маска представляет "дух правителя", который, как считалось, был богом в человеческом теле", — говорит Каору Тэрасава. Предположительно ее использовали в ритуальных церемониях на сельскохозяйственных праздниках. Предмет изготовили в период Яёй. В то время в Японии перешли к оседлому земледельческому обществу. Среди характерных признаков эпохи — новые стили гончарного дела, интенсивное выращивание риса на полях, улучшения в сфере архитектуры. Найденная артефакт — третий экземпляр деревянной маски этого периода. Он похож на ту, что обнаружили в префектуре Нара. Ранее сообщалось, что в подвале дома в Норвегии был клад времен викингов. Ученым его передала дочь хозяев особняка. Женщина увидела артефакты, когда убиралась.

https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, япония