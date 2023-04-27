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В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску - РИА Новости, 27.04.2023
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Культура
 
04:00 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/arkheologiya-1867853293.html
В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску
В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску - РИА Новости, 27.04.2023
В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску
В японской префектуре Осака нашли 1800-летнюю маску, пишет Heritage Daily. Она сделана из кедра. Наткнулись на нее в ходе работ по расширению монорельсовой... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T04:00
2023-04-27T04:00
культура
новости культуры
археология
япония
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В японской префектуре Осака нашли 1800-летнюю маску, пишет Heritage Daily. Она сделана из кедра. Наткнулись на нее в ходе работ по расширению монорельсовой дороги в городе Хигасиосака. Артефакт высотой 30 сантиметров, и шириной 18 сантиметров. "Думаю, что маска представляет "дух правителя", который, как считалось, был богом в человеческом теле", — говорит Каору Тэрасава. Предположительно ее использовали в ритуальных церемониях на сельскохозяйственных праздниках. Предмет изготовили в период Яёй. В то время в Японии перешли к оседлому земледельческому обществу. Среди характерных признаков эпохи — новые стили гончарного дела, интенсивное выращивание риса на полях, улучшения в сфере архитектуры. Найденная артефакт — третий экземпляр деревянной маски этого периода. Он похож на ту, что обнаружили в префектуре Нара. Ранее сообщалось, что в подвале дома в Норвегии был клад времен викингов. Ученым его передала дочь хозяев особняка. Женщина увидела артефакты, когда убиралась.
https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html
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новости культуры, археология, япония
Культура, Новости культуры, Археология, Япония
В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску

В японской префектуре Осака нашли 1800-летнюю деревянную ритуальную маску

© Фото : Osaka Centre for Cultural HeritageРитуальная деревянная маска, найденная в Японии
Ритуальная деревянная маска, найденная в Японии - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Osaka Centre for Cultural Heritage
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В японской префектуре Осака нашли 1800-летнюю маску, пишет Heritage Daily. Она сделана из кедра. Наткнулись на нее в ходе работ по расширению монорельсовой дороги в городе Хигасиосака.
Артефакт высотой 30 сантиметров, и шириной 18 сантиметров.

"Думаю, что маска представляет "дух правителя", который, как считалось, был богом в человеческом теле", — говорит Каору Тэрасава.

Предположительно ее использовали в ритуальных церемониях на сельскохозяйственных праздниках.
Предмет изготовили в период Яёй. В то время в Японии перешли к оседлому земледельческому обществу. Среди характерных признаков эпохи — новые стили гончарного дела, интенсивное выращивание риса на полях, улучшения в сфере архитектуры. Найденная артефакт — третий экземпляр деревянной маски этого периода. Он похож на ту, что обнаружили в префектуре Нара.
Ранее сообщалось, что в подвале дома в Норвегии был клад времен викингов. Ученым его передала дочь хозяев особняка. Женщина увидела артефакты, когда убиралась.
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