https://ria.ru/20230427/apellyatsiya-1868025911.html

Адвокат осужденного в Японии российского моряка подаст апелляцию

Адвокат осужденного в Японии российского моряка подаст апелляцию - РИА Новости, 27.04.2023

Адвокат осужденного в Японии российского моряка подаст апелляцию

Адвокат третьего помощника капитана российского судна "Амур" Павла Добрянского Нориаки Накамура сообщил РИА Новости, что намерен подать апелляцию на решение... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:42

2023-04-27T08:42

2023-04-27T08:42

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АСАХИКАВА (Япония), 27 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Адвокат третьего помощника капитана российского судна "Амур" Павла Добрянского Нориаки Накамура сообщил РИА Новости, что намерен подать апелляцию на решение суда, признавшего россиянина виновным по итогам ЧП на море, а также постарается встретиться со своим подзащитным в четверг. Окружной суд города Асахикава в четверг вынес приговор моряку с судна "Амур", которое два года назад столкнулось с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего трое из пяти японских рыбаков погибли. Добранскому были назначены 3 года лишения свободы с отсрочкой приговора пять лет. Адвокат Накамура не согласен с доводами суда и намерен подать апелляцию, если у его подзащитного не будет возражений. Он сообщил также, что ему не разрешили встретиться с Добрянским после суда. "Я хотел с ним встретиться сразу после суда, и мы уже были рядом с комнатой для свиданий, но в этот момент передали решение о том, что он выпущен из-под стражи, поэтому мне запретили использовать для встречи помещения суда. Мы были на волосок от встречи. Теперь я буду добиваться встречи в иммиграционной службе. Я бы хотел это сделать сегодня же", - сказал Накамура. Как пояснил свой вердикт судья, назначенная россиянину отсрочка означает, что "он не будет отбывать этот срок в тюрьме, если в течение пяти лет не совершит повторного правонарушения на территории Японии: в этом случае он должен будет провести три года в тюрьме в дополнение к приговору по новому делу". Таким образом, Добрянский будет освобожден, иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации за пределы Японии. "Так как у Павла Добрянского нет визы и нет разрешения спускаться на берег, то есть нет основания для того, чтобы находиться в Японии. Он освобожден из-под стражи, но не отпущен на свободу. Его теперь передали иммиграционной службе и в течение сегодняшнего дня его отправят в Саппоро (административный центр губернаторства Хоккайдо – ред.). Там он будет находиться несколько дней. Думаю, что в течение ближайшего времени он вернется в Россию. Но вопрос о том, каким именно путем он будет депортирован, достаточно сложный в нынешних условиях", - сказал адвокат. При этом Накамура заявил, что намерен подать апелляцию - это можно сделать, несмотря на отъезд Добрянского в Россию, если у моряка не будет возражений против апелляции. Российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая 2021 года шло из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), в результате чего японское судно перевернулось. Трое из пяти японских рыбаков погибли. Добрянский был задержан по статьям 129 и 211 УК Японии - о создании опасности морскому движению (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при управлении транспортным средством, в результате чего возникла опасность) и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем смерть людей. В конце июня того же года его перевели в разряд обвиняемых, а его дело было передано в суд. Сотрудники генерального консульства России в Саппоро и Хакодате присутствовали на всех заседаниях по делу, находились в тесном контакте с адвокатом и с семьей подсудимого, старались оказать ему возможную помощь.

https://ria.ru/20230427/amur-1868015328.html

https://ria.ru/20230425/eksport-1867473557.html

https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866618407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, саппоро