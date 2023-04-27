Рейтинг@Mail.ru
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/anglosaksy-1868304793.html
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы - РИА Новости, 27.04.2023
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы
Термин "англосаксы", который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:08
2023-04-27T23:08
сша
россия
линн трейси
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863244354_0:47:3089:1785_1920x0_80_0_0_dc567981619ce778311fe16c0b806014.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Термин "англосаксы", который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США как многонациональной стран, заявила в четверг посол Вашингтона в Москве Линн Трейси. "Я хотела бы сказать об очень странном упоминании (в Концепции - ред.) "англосаксов". Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов", - сказала Трейси в интервью газете "Коммерсант", комментируя обновленную Концепцию внешней политики России. По словам Трейси, термин "англосаксы" совсем не отражает суть США, являющихся многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира, которые "внесли свой вклад в американскую культуру, значительно обогатили американскую жизнь". "Мы очень гордимся своей страной, которая впитывает лучшие таланты и традиции, с которыми люди к нам приезжают, и превращает их в наше общее достояние. Поэтому при всем уважении к языковым приемам, используемым для описания США, "англосаксы" звучат очень странно и просто не отражают суть Соединенных Штатов", - добавила она.
https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868161316.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863244354_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_645fc9a85c24d8dd53750815f8516f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, линн трейси, вашингтон (штат)
США, Россия, Линн Трейси, Вашингтон (штат)
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы

Посол США в России Трейси назвала странным и средневековым термин англосаксы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Термин "англосаксы", который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США как многонациональной стран, заявила в четверг посол Вашингтона в Москве Линн Трейси.
"Я хотела бы сказать об очень странном упоминании (в Концепции - ред.) "англосаксов". Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов", - сказала Трейси в интервью газете "Коммерсант", комментируя обновленную Концепцию внешней политики России.
Флаг США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Америке отказываются верить в конец однополярного мира
Вчера, 08:00
По словам Трейси, термин "англосаксы" совсем не отражает суть США, являющихся многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира, которые "внесли свой вклад в американскую культуру, значительно обогатили американскую жизнь".
"Мы очень гордимся своей страной, которая впитывает лучшие таланты и традиции, с которыми люди к нам приезжают, и превращает их в наше общее достояние. Поэтому при всем уважении к языковым приемам, используемым для описания США, "англосаксы" звучат очень странно и просто не отражают суть Соединенных Штатов", - добавила она.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
GT: США провалили попытку нанести удар по России
Вчера, 15:14
 
СШАРоссияЛинн ТрейсиВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала