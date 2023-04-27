https://ria.ru/20230427/anglosaksy-1868304793.html
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы - РИА Новости, 27.04.2023
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы
Термин "англосаксы", который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:08
2023-04-27T23:08
2023-04-27T23:08
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Термин "англосаксы", который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США как многонациональной стран, заявила в четверг посол Вашингтона в Москве Линн Трейси. "Я хотела бы сказать об очень странном упоминании (в Концепции - ред.) "англосаксов". Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов", - сказала Трейси в интервью газете "Коммерсант", комментируя обновленную Концепцию внешней политики России. По словам Трейси, термин "англосаксы" совсем не отражает суть США, являющихся многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира, которые "внесли свой вклад в американскую культуру, значительно обогатили американскую жизнь". "Мы очень гордимся своей страной, которая впитывает лучшие таланты и традиции, с которыми люди к нам приезжают, и превращает их в наше общее достояние. Поэтому при всем уважении к языковым приемам, используемым для описания США, "англосаксы" звучат очень странно и просто не отражают суть Соединенных Штатов", - добавила она.
https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html
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сша, россия, линн трейси, вашингтон (штат)
США, Россия, Линн Трейси, Вашингтон (штат)
Посол США в России назвала странным и средневековым термин англосаксы
Посол США в России Трейси назвала странным и средневековым термин англосаксы
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Термин "англосаксы", который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть США как многонациональной стран, заявила
в четверг посол Вашингтона в Москве Линн Трейси.
"Я хотела бы сказать об очень странном упоминании (в Концепции - ред.) "англосаксов". Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов", - сказала Трейси в интервью газете "Коммерсант", комментируя обновленную Концепцию внешней политики России.
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По словам Трейси, термин "англосаксы" совсем не отражает суть США, являющихся многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира, которые "внесли свой вклад в американскую культуру, значительно обогатили американскую жизнь".
"Мы очень гордимся своей страной, которая впитывает лучшие таланты и традиции, с которыми люди к нам приезжают, и превращает их в наше общее достояние. Поэтому при всем уважении к языковым приемам, используемым для описания США, "англосаксы" звучат очень странно и просто не отражают суть Соединенных Штатов", - добавила она.
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