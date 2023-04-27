https://ria.ru/20230427/amur-1868015472.html

В Японии вынесли приговор российскому моряку с судна "Амур"

В Японии вынесли приговор российскому моряку с судна "Амур" - РИА Новости, 27.04.2023

В Японии вынесли приговор российскому моряку с судна "Амур"

Окружной суд Асахикавы вынес приговор по третьему помощнику капитана Павлу Добрянскому с российского судна "Амур", назначив ему три года лишения свободы с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:52

2023-04-27T04:52

2023-04-27T10:16

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АСАХИКАВА (Япония), 27 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Окружной суд Асахикавы вынес приговор по третьему помощнику капитана Павлу Добрянскому с российского судна "Амур", назначив ему три года лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Российское судно "Амур" два года назад столкнулось с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего трое из пяти японских рыбаков погибли.При оглашении приговора судья отметил, что Добрянский не признал себя виновным, не принес извинений семьям погибших и не проявляет признаков раскаяния. До оглашения приговора судья дал слово подсудимому, но вскоре вынес ему предупреждение из-за неподобающего поведения, которое выражалось в перебивании переводчика и судьи, а затем после нескольких предупреждений предписал ему покинуть зал заседаний.В то же время суд, признав Добрянского виновным по статьям 129 и 211 УК Японии — о создании опасности морскому движению (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при управлении транспортным средством, в результате чего возникла опасность) и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших смерть людей, признал, что виноват не только он, но и капитан японской шхуны. В решении по Добрянскому учитывался и прецедент приговора капитану японской шхуны. Кроме того, несмотря на трагические последствия столкновения — смерть троих человек, суд учел, что Добрянский выполнил часть своих обязательств, а также то, что он уже фактически провел в заключении один год и 10 месяцев и до сих пор не совершал правонарушений на территории Японии.Таким образом, суд учитывал эти обстоятельства при принятии решения о лишении Добрянского свободы на три года с отсрочкой приговора на пять лет.Судья объявил, что Добрянского выпускают из-под стражи, иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации. Это связано с тем, что у него нет японской визы, только паспорт моряка, таким образом у нет соответствующего статуса для легального пребывания в Японии. Прямо в здании суда он был передан сотрудникам иммиграционной службы. Как ожидается, уже в четверг его препроводят в иммиграционную службу в Саппоро — административном центре губернаторства Хоккайдо для последующей депортации на родину.Российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая 2021 года шло из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), в результате чего японское судно перевернулось. Трое из пяти японских рыбаков погибли. По этому делу в Японии был задержан третий помощник капитана судна "Амур" Павел Добрянский по статьям 129 и 211 УК Японии — о создании опасности морскому движению (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при управлении транспортным средством, в результате чего возникла опасность) и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших смерть людей. В конце июня того же года Добрянского перевели в разряд обвиняемых, его дело было передано в суд.Сотрудники генерального консульства России в Саппоро и Хакодате присутствовали на всех заседаниях по делу, находились в тесном контакте с адвокатом и семьей подсудимого, старались оказать ему возможную помощь.По этим же статьям обвинение было предъявлено и капитану японской рыболовецкой шхуны. Он получил такой же приговор: три года лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет.Для Добрянского прокуратура запросила 3,5 года лишения свободы.Защита россиянина настаивала на невиновности обвиняемого, а также подвергла сомнению доводы прокуратуры. Адвокат Добрянского Нориаки Накамура сообщил РИА Новости, что в условиях сильного тумана — на момент аварии видимость была 10-15 метров — и притом, что небольшая японская лодка (9,5 тонны) была сделана из пластика, радар не мог ее показать. Таким образом, он подверг сомнению основательность обвинения в ненадлежащем исполнении Добрянским обязанностей и заявил, что намерен подать апелляцию.

https://ria.ru/20230423/yakhta-1867221595.html

https://ria.ru/20230420/otravlenie-1866670773.html

https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html

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япония, асахикава, невельск, в мире